Pellicer: «Estamos un poco lejos de lo que queremos a nivel de resultados»

No salió preocupado a la sala de prensa de La Rosaleda el técnico malaguista, que incidió en la buena segunda parte que hizo su equipo. ... Para él, su equipo no estuvo gris en esta tarde de domingo. «En un partido hay pasajes y ha habido 25 minutos en los que no hemos estado bien. Es imposible que dominemos la totalidad de los partidos en esta categoría. La segunda parte no es gris. Es cierto que tenemos muchas cosas que mejorar: el resultado es muy gris, pero estamos en el camino de la actitud. No nos da para marcar el gol, pero también es mérito del rival. Felicitar a los chicos por la segunda parte», dijo en su rutinaria valoración del partido.

Puso de titular a Adrián Niño, que sufrió una torcedura de tobillo la pasada semana, por no 'perder' un cambio si tenía que quitarlo después de darle entrada en la segunda parte. Afirmó que está bien y así argumentó su decisión de ponerlo de inicio: «Ha tenido una torcedura; no creo que sea grave. Teníamos que arriesgar y hemos sacrificado a Lobete para darle presencia al ataque con Adrián. Sabíamos que podía pasar y hemos asumido ese riesgo».

Una parte importante de su comparecencia se centró en la idea de que el equipo no fue capaz de materializar las ocasiones que tuvo. Para él faltó precisión, focalización y algo de confianza. «La confianza es buena, pero el exceso de confianza es el mayor error del ser humano. De Las Palmas salimos con exceso, y ahora las derrotas no te pueden hacer dudar», agregó.

El 'debe' de defender

Aseguró que el 'debe' del equipo es saber defender mejor y mantenerse de pie cuando los rivales estén mejor, algo inevitable en según qué momentos del partido, y se mostró apenado porque se ha difuminado el gran arranque de temporada que ha hecho el equipo: «Es cierto. Nos da mucha rabia, sobre todo por nuestra gente y porque no hemos merecido la derrota. Esto va a ser continuo y tenemos que gestionar bien todo, que ahora tenemos dos salidas. Estamos un poco lejos de lo que queríamos a nivel de resultados».

Más allá, hubo ronda de nombres propios. Afirmó que a Chupete y Larrubia les vendrá de perlas, cara al futuro, aprender a gestionar situaciones como las de este día, y se refirió a la situación de Haitam y Dorrio, sin minutos ante el Cádiz: «Estamos teniendo situaciones. Dani Sánchez tampoco está para 90 minutos, Darko (Brasanac) está para 45… Y ellos dos, Dorrio y Haitam, tienen opciones de salir el domingo en Burgos. Van a tener momentos todos».