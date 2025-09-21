Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pellicer, en el duelo ante el Cádiz, este domingo. Marilú Báez

Pellicer: «Estamos un poco lejos de lo que queremos a nivel de resultados»

El técnico del Málaga valoró positivamente la segunda parte de su equipo pese a la derrota y no se mostró preocupado por Niño, que fue sustituido en el primer tiempo: «Sabíamos que podía pasar y hemos asumido el riesgo»

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:36

No salió preocupado a la sala de prensa de La Rosaleda el técnico malaguista, que incidió en la buena segunda parte que hizo su equipo. ... Para él, su equipo no estuvo gris en esta tarde de domingo. «En un partido hay pasajes y ha habido 25 minutos en los que no hemos estado bien. Es imposible que dominemos la totalidad de los partidos en esta categoría. La segunda parte no es gris. Es cierto que tenemos muchas cosas que mejorar: el resultado es muy gris, pero estamos en el camino de la actitud. No nos da para marcar el gol, pero también es mérito del rival. Felicitar a los chicos por la segunda parte», dijo en su rutinaria valoración del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  4. 4 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  5. 5 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  6. 6 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  7. 7

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9

    Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa
  10. 10 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pellicer: «Estamos un poco lejos de lo que queremos a nivel de resultados»

Pellicer: «Estamos un poco lejos de lo que queremos a nivel de resultados»