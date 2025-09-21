Dani Lorenzo: «Nos ha faltado mucho de cara a puerta, pero esto acaba de empezar»

Dani Lorenzo y Dotor fueron los dos futbolistas elegidos por el Málaga para comparecer ante los medios de comunicación tras la derrota del cuadro blanquiazul ... frente al Cádiz, la segunda consecutiva en Liga. El marbellí dispuso de la primera ocasión clara del encuentro pero la envió muy por encima de la portería que defendió Víctor Aznar. El propio futbolista malagueño reconoció que se fue «con la espinita clavada de no estar acertado de cara a puerta. Al equipo nos ha faltado ese acierto, pero esto acaba de empezar y es muy largo. Nosotros siempre queremos ganar y más en casa, pero lo que hablamos es de tranquilidad, porque todo se decide por detalles. Esta vez no ha podido ser, pero también podría haberlo sido. Esto son 42 jornadas y da tiempo para muchísimo».

«Te vas jodido por la derrota. El gol de ellos nos ha condicionado pero el equipo ha ido a más y en la segunda parte nos hemos volcado. El Cádiz nos ha apretado bien en la primera parte y justo llega un jarro de agua fría y nos hace ir todo el partido a remolque», dijo el canterano, que ve al equipo «enchufado y seguro que vamos a sumar victorias más pronto que tarde».

El centrocampista dijo que ya dejó atrás los problemas físicos que le lastraron la temporada pasada: «Ya todo bien, gracias a Dios, después del año pasado, que fue muy duro con las lesiones. Pero ya me he quitado un peso de encima y busco que se pueda ver lo mejor de mí». En cuanto a su ubicación en el terreno de juego, Lorenzo aseguró sentirse cómodo «en todas las posiciones del centro del campo. Cuando me toca jugar de medio punta, soy el enganche con los delanteros. Cuando juego más atrás, entro más en contacto con el balón y soy más responsable de organizar todo el juego».

Por su parte, Dotor comentó que «te quedas con ese mal sabor de boca, porque lo hemos tenido ahí para empatar, pero el Cádiz es un equipo que compite muy bien y ha aprovechado el error que hemos tenido. Creo que hemos hecho una primera parte mala y otra buena. Se pueden perder dos partidos en esta categoría, porque hay equipos muy buenos. No hay que hacer un drama. Todos los equipos te compiten y queda mucho. En la segunda parte, los hemos logrado meter atrás en su campo, aunque sin hacer gol».