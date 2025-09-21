Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dani Lorenzo se lamenta tras errar una ocasión clara frente al Cádiz. Marilú Báez

Dani Lorenzo: «Nos ha faltado mucho de cara a puerta, pero esto acaba de empezar»

«Te quedas con el mal sabor de boca porque hemos podido empatar, pero el Cádiz es un equipo que compite muy bien y ha aprovechado el error que hemos tenido», dijo Dotor tras la derrota en el derbi

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:57

Dani Lorenzo y Dotor fueron los dos futbolistas elegidos por el Málaga para comparecer ante los medios de comunicación tras la derrota del cuadro blanquiazul ... frente al Cádiz, la segunda consecutiva en Liga. El marbellí dispuso de la primera ocasión clara del encuentro pero la envió muy por encima de la portería que defendió Víctor Aznar. El propio futbolista malagueño reconoció que se fue «con la espinita clavada de no estar acertado de cara a puerta. Al equipo nos ha faltado ese acierto, pero esto acaba de empezar y es muy largo. Nosotros siempre queremos ganar y más en casa, pero lo que hablamos es de tranquilidad, porque todo se decide por detalles. Esta vez no ha podido ser, pero también podría haberlo sido. Esto son 42 jornadas y da tiempo para muchísimo».

