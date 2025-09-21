Se prolonga la maldición del Málaga ante el Cádiz en casa

El Málaga llegaba al partido frente al Cádiz en La Rosaleda con dos condicionantes que jugaban en su contra. El primero, el de la plaga ... de bajas que padece el equipo y a la que se sumaron a última hora Joaquín y Adrián Niño. El segundo, el nefasto bagaje frente al cuadro amarillo en materia de resultados. La noticia de que finalmente Niño llegaba a tiempo para el duelo ofreció ciertas esperanzas. Pero finalmente, siguen pesando ambos elementos: el delantero roteño tuvo que ser sustituido a la media hora de juego porque no podía continuar por sus problemas físicos y se extiende este historial negativo frente al Cádiz con la derrota del domingo (0-1).

No fue un mal comienzo de partido de los hombres de Sergio Pellicer, que fueron los primeros en avisar, con la gran oportunidad que desaprovechó Dani Lorenzo en el minuto 8. Pero rápidamente bajó el ritmo el conjunto malaguista, y acabó pagando muy caro el error, con el fallo en el pase de Montero que recogió Ortuño para hacer el único tanto del encuentro y que a la postre significarían los tres puntos para el equipo amarillo. El Málaga tuvo varias ocasiones muy claras en el tramo final del partido, cuando por fin despertaba de su letargo, pero volvió a acusar la imprecisión en los metros finales, que hicieron recordar a algún encuentro de la segunda vuelta de la pasada temporada.

En este duelo el Málaga sí dispuso de oportunidades bastante claras para, como mínimo, empatar el envite. Todo lo contrario a lo que aconteció en el anterior derbi ante el Cádiz, marcado por la lluvia en el compromiso que colocaba a Pellicer como el segundo entrenador con más partidos de la historia del Málaga. Ninguno de los dos equipos desplegó buen fútbol, pero la pegada del equipo visitante le hizo llevarse los tres puntos en aquel envite, con los goles de Melendo y del exmalaguista Matos (0-2), ambos goles en los últimos diez minutos de choque.

Y si nos remontamos al anterior enfrentamiento al de hace unos meses, en la undécima jornada de la temporada 2019-20, también hubo derrota blanquiazul, esta por 1-2. Primero marcaron los caditas 'Choco' Lozano y Caye Quintana, que se uniría al Málaga al siguiente curso, y Antoñín anotó después en los minutos finales.

El Málaga deberá esperar un poco más para poner fin a este registro tan pobre como local frente al Cádiz, que le tiene la medida tomada al club blanquiazul cuando estos dos equipos se ven las caras en La Rosaleda.