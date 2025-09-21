Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lobete reclama una falta sobre él en el duelo frente al Cádiz. Marilú Báez

Se prolonga la maldición del Málaga ante el Cádiz en casa

El Málaga sufre su tercera derrota seguida en La Rosaleda ante el cuadro gaditano y amplía un largo historial negativo en estos enfrentamientos regionales

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:25

El Málaga llegaba al partido frente al Cádiz en La Rosaleda con dos condicionantes que jugaban en su contra. El primero, el de la plaga ... de bajas que padece el equipo y a la que se sumaron a última hora Joaquín y Adrián Niño. El segundo, el nefasto bagaje frente al cuadro amarillo en materia de resultados. La noticia de que finalmente Niño llegaba a tiempo para el duelo ofreció ciertas esperanzas. Pero finalmente, siguen pesando ambos elementos: el delantero roteño tuvo que ser sustituido a la media hora de juego porque no podía continuar por sus problemas físicos y se extiende este historial negativo frente al Cádiz con la derrota del domingo (0-1).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  4. 4 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  5. 5 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  6. 6 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  7. 7

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9

    Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa
  10. 10 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Se prolonga la maldición del Málaga ante el Cádiz en casa

Se prolonga la maldición del Málaga ante el Cádiz en casa