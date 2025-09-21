Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marilú Báez
Palco 17

El desquicie propicia otra derrota

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:32

No se sabe si la plaga de lesiones, la situación del club (estar en una Administración Judicial eterna), la pésima gestión de la Dirección Técnica, ... con Loren Juarros al frente, o qué pasa exactamente, el desquicie del Málaga CF es evidente y comienza a hacer mella, incluido al banquillo. La mediocridad ha adueñado de todos los estamentos de La Rosaleda, y ha llegado al césped: se regaló el partido en Huesca, donde se tuvo que ganar, y se regaló la victoria a un Cádiz que no hizo mucho para llevarse la victoria, que la logró gracias al horroroso primer tiempo que jugó (bueno, eso de jugar es mucho decir...) el Málaga. Dos derrotas ante dos equipos que no demostraron nada sobre el terreno de juego, pero ante los que hemos sumado 0 puntos. Comenzamos a verle las orejas al lobo, porque el cabreo no está en perder, sino cómo se ha hecho, con un pésimo juego, el mismo que nos llevó a empatar ante el Granada, y se perdiera en Huesca y ante el Cádiz. De nuevo Pellicer no acertó en la alineación inicial, con el grave error de sacar de titular a Niño, muy tocado toda la semana y que se fue a los 30 minutos, amén de una extraña disposición táctica con una banda izquierda que era un martirio. Otra vez hubo que hacer sustituciones a pares en el descanso, a la vez que se cambió de planteamiento tres veces... Fue una pena ver al Málaga del primer tiempo, un equipo sin clase, sin crear ocasiones, sin tres pases seguidos... Enfrente bastaba un malagueño (otro más que se le ha 'escapado' a los 'geniales' responsables de la Dirección Técnica) como es García Pascual para traernos locos. La muestra del horrendo juego local: ni un sólo saque de esquina en ese período. Tras el descanso, mucha buena voluntad, pero con muy poco acierto, lo que no quita para que si los dioses del fútbol hubiesen sido justo nos habrían dado el empate, los que habría penado al ultra defensivo Garitano , pero al final le bastó el regalo que se le hizo en el gol. Estamos penando no haber hecho los fichajes que se debieron hacer, y no vamos por el buen camino. Ni mucho menos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  4. 4 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  5. 5 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  6. 6 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  7. 7

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  8. 8

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas
  9. 9

    Ocho rutas de senderismo impresionantes de Málaga en las que no tener coche no será excusa
  10. 10 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El desquicie propicia otra derrota

El desquicie propicia otra derrota