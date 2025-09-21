El desquicie propicia otra derrota

Comenta Compartir

No se sabe si la plaga de lesiones, la situación del club (estar en una Administración Judicial eterna), la pésima gestión de la Dirección Técnica, ... con Loren Juarros al frente, o qué pasa exactamente, el desquicie del Málaga CF es evidente y comienza a hacer mella, incluido al banquillo. La mediocridad ha adueñado de todos los estamentos de La Rosaleda, y ha llegado al césped: se regaló el partido en Huesca, donde se tuvo que ganar, y se regaló la victoria a un Cádiz que no hizo mucho para llevarse la victoria, que la logró gracias al horroroso primer tiempo que jugó (bueno, eso de jugar es mucho decir...) el Málaga. Dos derrotas ante dos equipos que no demostraron nada sobre el terreno de juego, pero ante los que hemos sumado 0 puntos. Comenzamos a verle las orejas al lobo, porque el cabreo no está en perder, sino cómo se ha hecho, con un pésimo juego, el mismo que nos llevó a empatar ante el Granada, y se perdiera en Huesca y ante el Cádiz. De nuevo Pellicer no acertó en la alineación inicial, con el grave error de sacar de titular a Niño, muy tocado toda la semana y que se fue a los 30 minutos, amén de una extraña disposición táctica con una banda izquierda que era un martirio. Otra vez hubo que hacer sustituciones a pares en el descanso, a la vez que se cambió de planteamiento tres veces... Fue una pena ver al Málaga del primer tiempo, un equipo sin clase, sin crear ocasiones, sin tres pases seguidos... Enfrente bastaba un malagueño (otro más que se le ha 'escapado' a los 'geniales' responsables de la Dirección Técnica) como es García Pascual para traernos locos. La muestra del horrendo juego local: ni un sólo saque de esquina en ese período. Tras el descanso, mucha buena voluntad, pero con muy poco acierto, lo que no quita para que si los dioses del fútbol hubiesen sido justo nos habrían dado el empate, los que habría penado al ultra defensivo Garitano , pero al final le bastó el regalo que se le hizo en el gol. Estamos penando no haber hecho los fichajes que se debieron hacer, y no vamos por el buen camino. Ni mucho menos.

