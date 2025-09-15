Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del lunes, 15 de septiembre de 2025

SUR

Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:25

El alcalde de Málaga, sobre su reelección: «Si me animo a seguir, esta vez será más difícil que esté los cuatro años»

Paco de la Torre: «La limpieza de Málaga es mejorable, puede estar más limpia»

Paco de la Torre: «Para 2030 debe estar muy avanzado el nuevo estadio de fútbol»

Cada vez hay más malagueños a la espera de una operación, pero bajan los días de demora

El obispo, sobre las procesiones en Sábado Santo: «Si Málaga no ha tenido nunca será por algo, pero todo se puede poner encima de la mesa»

La aparición de un altar del siglo III en la cripta del Sagrario apunta a un templo de época romana en Málaga

Urbanismo dice que la Torre del Puerto ya no es su competencia y anima a la oposición a tumbarla en el Consejo de Ministros

Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación

Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga

Mijas acogerá por primera vez en Andalucía la Copa de España de Escalada de Velocidad y Bloque

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  3. 3

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  4. 4

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  5. 5 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  6. 6 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  7. 7 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  8. 8

    El museo subterráneo del arte rupestre en Málaga
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?

