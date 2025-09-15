Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Maqueta básica con la propuesta de Chipperfield para la Torre del Puerto. SUR

Urbanismo dice que la Torre del Puerto ya no es su competencia y anima a la oposición a tumbarla en el Consejo de Ministros

Una moción del PSOE rechazada hoy pedía una exposición pública del nuevo diseño, que aún no se conoce, y un informe jurídico sobre los cambios

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:06

Seis meses después de que el arquitecto David Chipperfield, premio Pritzker, asumiera la Torre del Puerto de Málaga, por encargo de sus promotores, apenas se ... conocen avances; más allá de las líneas maestras de la nueva propuesta que él mismo dio a conocer en el Ayuntamiento. Pero nada sobre la nueva imagen que tendrá el rascacielos, que, de aprobarse, subirá hasta los 144 metros.

