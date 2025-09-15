Urbanismo dice que la Torre del Puerto ya no es su competencia y anima a la oposición a tumbarla en el Consejo de Ministros

Seis meses después de que el arquitecto David Chipperfield, premio Pritzker, asumiera la Torre del Puerto de Málaga, por encargo de sus promotores, apenas se ... conocen avances; más allá de las líneas maestras de la nueva propuesta que él mismo dio a conocer en el Ayuntamiento. Pero nada sobre la nueva imagen que tendrá el rascacielos, que, de aprobarse, subirá hasta los 144 metros.

La Autoridad Portuaria y el Gobierno central han optado por esperar al resultado de los dos recursos Contencioso-Administrativos que están en trámite contra el hotel de lujo antes de seguir adelante con la tramitación: el de la Academia de San Telmo y el de la plataforma ciudadana Defendamos nuestro horizonte.

Pero lo cierto es que todavía no se conoce a nivel estético cómo quedaría el rascacielos en la plataforma del dique de Levante. Para ello, el PSOE ha planteado hoy sin éxito una moción en el Ayuntamiento para pedir una presentación pública del proyecto, «para que tenga debate público», en palabras del concejal Mariano Ruiz Araújo. Así como la petición a los servicios jurídicos municipales para dictaminen si es necesario repetir el concurso ante los cambios sustanciales que se han producido desde la anterior propuesta de José Seguí.

A la luz de estas modificaciones, reclama que se desista de presentarlo ante Puertos del Estado. «Ahora tiene más altura, volumen y edificabilidad, se ha transformado el basamento, tiene otros edificios anexos, como un centro de congresos y otro comercial... Por tanto, hay que repetir los informes y el concurso público». La moción fue rechazada por la mayoría del PP.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, puso de relieve que el Ayuntamiento ha participado «en el ámbito de sus competencias en la tramitación del Plan Especial del Puerto. Fin». De hecho, una vez concluida esa larga fase administrativa, el proyecto de ejecución no está actualmente en el ámbito municipal, y por tanto no tiene competencias. «Cuando esté, cuando corresponda informar de la licencia de obras, lo enseñaremos a todos los grupos políticos, no mentimos ni lo tenemos guardado».

«Nosotros hemos tramitado el Plan Especial del Puerto, y si cumple, que deseamos que cumpla, de forma rigurosa con el planeamiento aprobado, será perfecto». «Nosotros vemos bien que haya un hotel en ese sitio, y no podemos impedirlo porque no esta en el ámbito de nuestras competencias», sentenció la edil.

Lo inició el PSOE

Sobre el papel de la oposición, Carmen Caseró recordó que fue un presidente socialista al frente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata. «Entonces, era muy bueno para la ciudad, y de pronto cuando salen de la Junta se atreven a decir que representan al rechazo social...»

Por ello, la responsable de Urbanismo recordó a la oposición que toda la tramitación que queda está en el ámbito de sus competencias (en el Consejo de Ministros, liderado por PSOE y Sumar). «Sean valientes y tumben el proyecto, que llevan ocho años gobernando».