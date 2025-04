Dani Pérez: «Óscar Puente sabe de nuestra posición contraria a la Torre del Puerto»

La oposición de izquierdas anda picajosa en el Ayuntamiento de Málaga. Era el martes cuando el portavoz de Con Málaga (Podemos e IU), Nico Sguiglia, ... interpelaba a su homólogo socialista, Dani Pérez: «Esperamos que el PSOE tenga la misma valentía en el Consejo de Ministros y defienda los intereses de los malagueños». Es innegable que, a las puertas de la Casona del Parque, la puya que le mandaba el líder de Podemos al socialista llevaba un mensaje implícito, que no verbalizó, pero que a buen entendedor, pocas palabras bastan: como la Torre del Puerto la apruebe el Gobierno vamos a dar la guerra.

Y la guerra ya está montada arriba, en el Gobierno, y llega hasta abajo, al Ayuntamiento. El asunto no es otro que el rearme, esa palabra que no le gusta al presidente Pedro Sánchez, pero que es la correcta, y al que le van a dedicar 10.471 millones extra en defensa y seguridad para llegar al 2% del PIB este año tras las exigencias de la OTAN. Sumar no está en la línea, y Podemos, mucho menos. Pero este miércoles, para colmo, el Gobierno formalizaba un contrato de compra de armas a Israel, 15 millones de euros en balas, y mientras que IU abre la puerta a abandonar el Ejecutivo si Interior no cancela el contrato, Sumar lo descarta. Podemos está directamente indignado con la solución.

En fin, que para que se aclaren Podemos en el Ayuntamiento de Málaga es Nico Sguilia, e IU, Toni Morillas. Una coalición que en Madrid se divorció en diciembre de 2023, y que aquí, en Málaga, es un matrimonio de conveniencia por aquello de mantener unida a la izquierda para finalmente sumar, la dichosa aritmética. Así que la política nacional, ahora más que nunca, juega y mucho dentro de la Casona.

Pues bien, con el envite que este martes le hacía Sguiglia a Dani Pérez, al socialista no tenía por menos que contestarle. Para empezar, lo hacía con cajas algo destempladas: «No puedo defender nuestra negativa a la Torre del Puerto en el Consejo de Ministros porque no estoy en el Consejo de Ministros».

Tras esto suavizaba el discurso e indicaba que desde su grupo municipal ya votaron en contra del hotel rascacielos en el dique de Levante, y que se lo habían hecho saber a todos los ministerios que han tenido y tienen que ver con dicho proyecto. Transporte y Puertos del Estado, competencia de Óscar Puente, «al que le hemos manifestado la posición del PSOE de Málaga, que es contraria». De hecho, incluso se metía Pérez en el jardín del ministro de Cultura, Miquel Iceta, quien dijo que no se oponía (en una visita a Málaga) a la torre del Puerto por la mañana, «los técnicos no aprecian que se esté vulnerando la legislación española en ese terreno», y por la tarde tenía otra opinión, como recordaba el portavoz municipal.

La realidad es que el ministro, tras el enfado de su partido en Málaga, y un almuerzo en Cártama con Dani Pérez, suavizaba sus palabras diciendo que en el modelo de ciudad de Málaga no encajaba el rascacielos. Insistía el portavoz socialista en que todo el Gobierno, incluido el presidente, Pedro Sánchez, y todo el ministro que tenga responsabilidades en este proyecto, sabe de la posición contraria del PSOE de Málaga.

Pérez ve el hotel del dique de Levante en otra ubicación

Es más, Pérez se aventuraba a decir que el hotel del dique de Levante podía ir en otra ubicación. Inevitable preguntarle si la otra situación era dentro del Puerto de Málaga. «Fuera del terreno portuario», indicaba, «alejándola para que no tenga impacto visual».

El socialista ha venido oponiéndose a los rascacielos en la ciudad, y ha criticado en no pocas ocasiones las torres de Martiricos. «Me refiero a edificar en altura de forma ordenada, no las torres de Martiricos, Princesa o Sacaba. No se trata de construir sin criterio. Para construir en altura hace falta una nueva centralidad en las grandes ciudades, no una por aquí y otra por allí, como setas que crecen de forma espontánea», matizó.

Por último, indicó que el PSOE en el Ayuntamiento de Málaga sigue desconociendo el proyecto, y que exige tener información del mismo. «Es una entelequia, y puede acabar siendo una quimera, y que el alcalde nos haya estado hablando 15 años de algo que no va a pasar», indicó. «Paco de la Torre nos va a tener todos enredados como con el Eje litoral. El señor Bendodo decía que lo que más pesa es la hemeroteca. ¿Dónde está el puente sobre la bahía de Málaga, el proyecto que presentó? Yo todavía no lo veo», afirmó jocoso.

Ampliar El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, durante la Semana Santa.

Vox critica el recorrido oficial. «No todos pueden tener una silla en Semana Santa»

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, no ha dudado en criticar la seguridad en Semana Santa, indicando que Málaga debe aumentar sus efectivos policiales, y que para ello deben sentarse las entidades competentes para no caer en los mismos fallos. Pero iba más allá, poniéndole pegas incluso el nuevo recorrido oficial (RO). «El recorrido nuevo es otro de los aspectos a mejorar, ya que las calles siguen siendo ratoneras, sobre todo, las que giran en torno a este recorrido».

En esta línea, era más valiente que otros concejales, que piensan lo mismo pero no lo exteriorizan: «No todo el mundo puede o quiere adquirir una silla, por lo tanto, deben plantearse alternativas para que el ciudadano de a pie pueda ver las procesiones con total normalidad».

Terminaba indicando que la Semana Santa de Málaga es uno de los mayores tesoros que tiene la capital, «debemos cuidar los detalles, que en la mayoría de los casos son subsanables, para que siga siendo grande, y no recaer año tras año en lo mismo».