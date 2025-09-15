Paco de la Torre: «Para 2030 debe estar muy avanzado el nuevo estadio de fútbol»

Una de las cuestiones más polémicas de la gestión reciente del alcalde ha sido la negativa a ser sede del Mundial de 2030, después de ... haberse comprometido a hacerlo en un principio. Preguntado por el director de SUR, Manolo Castillo, al respecto, Francisco de la Torre asegura que, ante el escollo de tener que dejar la Rosaleda vacía para ampliarla, se hizo «el máximo esfuerzo posible».

«El Club nos decía que si jugaban en el Estadio de Atletismo perderían 15-16 puntos, ese tema nos influyó mucho. Y no hemos conseguido que Carreteras del Estado nos diera un apoyo (sino lo contrario) para garantizar 25 a 27.000 espectadores, haciendo las gradas necesarias, porque eso pasa por una movilidad mayor. Se quedaba fuera la mitad de los espectadores y eso generó malestar».

El regidor asegura que lo intentó «in extremis» con José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes, «para que pudiera entender que había fórmulas para resolver» los problemas de congestión que se iban a producir en la MA-20.

«No teníamos garantías para dar cabida al público en el Estadio de Atletismo con la postura de Carreteras, porque el aforo de 25.000 personas se podía construir técnicamente». Pero lo más determinante, según el alcalde, fue que se preveía un retraso de uno o dos meses en las obras para dejar libre la Rosaleda, «y ya no nos garantizaban llegar a tiempo al Mundial, y eso habría sido tremendo, despues de gastar el dinero, quedariamos mal ante la FIFA y el mundo».

Sobre el nuevo estadio, el regidor recuerda que la actual Rosaleda tiene limitaciones físicas, por lo que no caben más de 45.000 personas. «Hay que tener la aspiración de un Club potente, y para eso los actuales propietarios deben vender. En 2030 debe estar muy avanzado un nuevo estadio, hay un compromiso firme de hacerlo de las tres administraciones, y mejor si viene un privado a invertir».

Autoridad Aduanera

Al hilo de la situación de Málaga en el escenario internacional, el alcalde recuerda que ahora es ciudad candidata para la Autoridad Aduanera Europea, que lo decide la UE, que no están tan influenciados por las presiones de otros países, como ocurrió con la fallida Expo, donde Serbia fue apoyada por Rusia y China.

«España cree que Málaga puede ganar, porque todavía no tiene ninguna agencia europea, que casi todas estan en capitales no autonómicas, para que haya un equilibrio administrativo. Málaga tiene condiciones muy buenas, y hasta ahora no se han acordado de ella».