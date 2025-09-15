Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Paco de la Torre: «Para 2030 debe estar muy avanzado el nuevo estadio de fútbol»

Marilú Báez

El alcalde, sobre la renuncia al Mundial: «Había riesgo de no llegar a tiempo y habría sido tremendo»

Ignacio Lillo
Pilar R. Quirós

Ignacio Lillo y Pilar R. Quirós

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:42

Una de las cuestiones más polémicas de la gestión reciente del alcalde ha sido la negativa a ser sede del Mundial de 2030, después de ... haberse comprometido a hacerlo en un principio. Preguntado por el director de SUR, Manolo Castillo, al respecto, Francisco de la Torre asegura que, ante el escollo de tener que dejar la Rosaleda vacía para ampliarla, se hizo «el máximo esfuerzo posible».

