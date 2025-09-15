El alcalde de Málaga, sobre la sucesión: «Si me animo, esta vez será más difícil que esté los cuatro años»

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha avanzado algo más en su sucesión a futuros en el caso de de que se presentara ... a las elecciones municipales 2027, en el que sería su octavo mandato. Lo hacía, con mucho tira y afloja, ante las insistencias del director de SUR, Manolo Castillo, en el Foro SUR, que este periódico ha organizado este lunes para tener un encuentro con el regidor con el patrocinio de la Fundación Cajasol.

Con la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, en la primera fila del salón del AC Málaga Palacio, Castillo preguntaba por la sucesión del primer edil con miras a las elecciones de 2027, para las que ya sólo quedan dos años escasos, y habida cuenta de que De la Torre ya ha indicado en varias ocasiones que su sucesor(a) debería estar ya en la lista de número dos. En esta ocasión, la pregunta de Castillo no dejaba de tener su morbo, ya que que, entre bambalinas, muchos apuntan a España como su sucesora, aunque ella, precisamente lo negara en una entrevista de este periódico este domingo.

De la Torre reiteraba que no tiene tiempo de pensar en estos asuntos durante su día a a día para intentar zafarse, e incluso bromeaba con el director de SUR: «Usted busca un titular». Obviamente. «Si buscara un titular, le preguntaría a una de las sentadas aquí (y señalaba la primera fila)», como le contestaba hábilmente Castillo. Finalmente, tras varias repreguntas, De la Torre no designaba a su sucesor, pero iba un pasito más allá: «Si me siento útil, si me puedo sentir animado, esta próxima vez será difícil que esté los cuatro años». Esta frase ya deja claro que su próximo mandato, en el caso de presentarse, no lo agotará.

Ante la insistencia de Castillo, que quería un nombre, De la Torre explicaba que «España no es una monarquía, es un país democrático», con esa habilidad que tiene el regidor para desviar la atención, pero la gracia era que se refería al país, obviamente, pero el juego con el apellido de la consejera de Economía también tenía su gracia en esta cuestión. Era el momento en el que De la Torre explicaba que se lo tiene que plantear porque tiene poco tiempo para la actividad física, que hace deporte como mucho una vez a la semana, y como mucho dos.

«Si no me planteo lo primero, cómo me voy a plantear lo segundo. Usted quiere liarme pero no me dejo». Esta era la respuesta, entre las risas de un nutrido auditorio cuando debía afrontar la cuestión de cómo iba a ser la convivencia con ese segundo elegido para sucederle, y si iba a ser complicado.