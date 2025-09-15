Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salvador Salas

El alcalde de Málaga, sobre la sucesión: «Si me animo, esta vez será más difícil que esté los cuatro años»

De la Torre avanza algo más el hecho de volverse a presentar como candidato a la Alcaldía, en el que sería su octavo mandato, y en el hecho de que su sucesor(a) debería ser su número dos en la lista del PP

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:32

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha avanzado algo más en su sucesión a futuros en el caso de de que se presentara ... a las elecciones municipales 2027, en el que sería su octavo mandato. Lo hacía, con mucho tira y afloja, ante las insistencias del director de SUR, Manolo Castillo, en el Foro SUR, que este periódico ha organizado este lunes para tener un encuentro con el regidor con el patrocinio de la Fundación Cajasol.

