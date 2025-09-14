Carolina España: «Estoy dedicada al Gobierno autonómico, mi compromiso es con Juanma Moreno y éste es mi sitio»

A la hora de hablar de su provincia, Carolina España reivindica que la inversión que ha hecho la Junta de Andalucía en los últimos años ... es la mayor de la historia. Y niega que el debate para la sucesión de Francisco de la Torre al frente del Ayuntamiento esté abierto.

-¿Le gustaría ser alcaldesa de Málaga?

-Pues mire usted, estoy dedicada al gobierno autonómico. Mi compromiso es con Juanma y con los andaluces y ahora toca Andalucía, tocan elecciones autonómicas. Éste es mi sitio, éste es mi lugar.

-¿Cree que hay un debate abierto ahora mismo sobre la sucesión de Francisco de la Torre?

-No. Tenemos un gran alcalde. Yo con Paco de la Torre tengo una relación magnífica. No sólo porque he estado muchísimos años de concejala con él, que ha sido un orgullo aprender a su lado, sino porque ahora por el cargo de consejera de Economía y Hacienda, también hablo mucho con él. Paco es una persona insistente en cuanto a peticiones de recursos y me parece bien, como cualquier alcalde.Le tengo muchísimo cariño, creo que es un referente. Siempre donde voy me hablan maravillosamente bien del alcalde de Málaga. Es un ejemplo a seguir en toda España. Quizá es el ejemplo del cambio, de la transformación que se ha producido de la mano de los gobiernos populares. Y en principio es un debate que yo creo que abren ustedes los periodistas, pero la gente no me pregunta esas cosas.

-¿En los próximos presupuestos de la Junta Málaga va a dejar ser la última provincia en inversión por habitante?

-Málaga ha tenido en los últimos años la inversión que no ha tenido jamás en la historia de los gobiernos andaluces. Es decir, por fin el Gobierno andaluz está haciendo justicia con Málaga. No tiene más que mirar la evolución de los presupuestos en Andalucía, que se han multiplicado por dos, por tres, desde que llegó Juanma Moreno. Ahora bien, cuando usted habla de inversión por habitante, lógicamente los territorios que tienen más habitantes, como son Málaga y Sevilla, siempre están en un lugar a la cola en inversión, porque una carretera vale igual hacerla en Málaga que en Sevilla que en Jaén. Cuando usted divide la inversión de la carretera por el número de habitantes, lógicamente ocurre lo que usted ha dicho antes.

-¿Qué inversiones irán en los próximos presupuestos?

-Le puedo asegurar que Málaga seguirá teniendo las inversiones que necesita, porque jamás se ha apostado tanto por el hospital. El hospital de Málaga era una promesa de la señora Montero precisamente cuando era consejera de Sanidad en el gobierno andaluz. ¿Cuántos años hace de eso? Ha tenido que venir Juanma Moreno para que sea una realidad que ya esté en licitación el mayor hospital de Andalucía y probablemente de España. La mayor obra de ingeniería civil de los últimos tiempos, de los últimos 50 años.

-¿Qué más se incluirá?

-Ahí está, por ejemplo, la carretera, el tramo de la carretera de Ronda, que también fue comprometida en el año 2010 por parte de los gobiernos socialistas y que tuvo que resolverlo este gobierno. La carretera entre Casa Palma y Cerralba está en licitación, 57 millones de euros. El plazo de presentación de ofertas termina el 30 de septiembre y además se están redactando los proyectos de cuatro kilómetros entre Cerralba y Zalea y otros cuatro más en el acceso a Ronda. Jamás se ha hecho una inversión como la del metro de Málaga. Yo me acuerdo que el gobierno anterior iba a inaugurar el metro de Málaga el 11 de noviembre de 2011. Juanma Moreno llegó en el año 2019 y lo inauguró él. Se acabaron las mentiras y los atrasos permanentes con Málaga. Había un déficit en colegios, en centros de salud, en metro. Estamos haciendo la obra al hospital del metro. Estamos trabajando en el primer y segundo tramo y el tercero está ya en licitación y se han presentado 16 ofertas. Es decir, jamás ha tenido Málaga los presupuestos que está teniendo de la mano de Juanma Moreno.