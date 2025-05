Dani Pérez: «Yo trabajo por ser alcalde, y me presentaría a las primarias del PSOE»

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, y hasta el pasado mes de marzo también secretario provincial del PSOE, Dani Pérez, ha mantenido un ... perfil político discreto durante estos últimos meses habida cuenta de su nuevo posicionamiento en el partido, fuera la Ejecutiva provincial y con un puesto en la regional, secretario coordinador del área de Política Institucional.

Salía del congreso provincial apelando a los militantes del PSOE, que serían, dijo, los que dirimieran su futuro, pero en estos días cumple una década en el Ayuntamiento de Málaga, como publicó ayer esta sección, y lo que demuestra, por sus palabras, es que no quiere tirar la toalla. Cuando se le pregunta si quiere seguir siendo alcalde de Málaga, que siempre ha dicho que era su gran ilusión, contesta: «Yo, todos los días trabajo por ser el alcalde de Málaga; soy el portavoz, represento al grupo socialista, el grupo mayoritario de la oposición. Y todos los días trabajo por el PSOE y cuando llegue el momento las primarias decidirán quién va a ser el candidato».

«Yo trabajo día a día por ser portavoz y llegar hasta el final del mandato porque es el compromiso que tengo»

Ante el runrún de cambios en el grupo socialista del Ayuntamiento de Málaga, que enarbolan algunas corrientes dentro del PSOE, y de los supuestos ofrecimientos que le han hecho a Dani Pérez para que dejara este puesto, la pregunta es obvia: ¿Pero acabará el mandato, querría ser de nuevo cabeza de cartel del PSOE y pasar por las primarias de su partido? «Yo me presenté a las elecciones para ser alcalde de Málaga, y por tanto, ahora mismo como portavoz tengo un compromiso por Málaga y lo estoy demostrando. Me podría haber ido de diputado si hubiera querido (julio 2023), y esa hubiera sido la opción más fácil, pero siempre he trabajado por las opciones más complejas que requieren más trabajo y más esfuerzo. Y mi compromiso es trabajar porque el PSOE gobierne la ciudad de Málaga. Yo trabajo por ser portavoz, y llegar hasta el final de mandato porque es el compromiso que tengo».

De las primarias de su partido, no duda en decir que cuando llegue el momento se valorará, pero ya se postula sin ambages: «Yo trabajo día a día por ser alcalde de Málaga, por lo tanto sí me presentaría a las primarias».

De su futuro político, indica que en el PSOE están en manos de los militantes, «no como en el PP, que los eligen a dedo». Y se atreve, incluso, a ponerle nota al trabajo de su grupo en el Ayuntamiento: «Estamos haciendo una magnífica labor y los concejales y concejalas (socialistas) hacen muy buen trabajo en sus distritos; nuestro trabajo es prepararnos para gobernar Málaga», al tiempo que no duda en decir que cada día trabaja «con la misma ilusión» con la que entró hace una década en el Ayuntamiento de Málaga «por cambiar la ciudad; vamos a seguir trabajando por el cambio político en Málaga».

Del alcalde: «Tenemos una magnífica relación personal»

Es inevitable cuestionarle si lo suyo, después de haber perdido dos elecciones municipales, y querer presentarse a unas terceras, es cuestión de resiliencia. «Lo mío es resiliencia, trabajo, esfuerzo, juego limpio, y me gusta el fair play y el respeto. Tengo mucho respeto por la persona de Paco de la Torre y tenemos una magnífica relación, eso es algo que le puedo decir yo, y que él puede corroborar. Somos adversarios políticos pero tenemos una magnífica relación personal».

Para finalizar, el portavoz socialista afirma que él es un malagueño que ama su ciudad, «que la defiendo a capa y espada donde estoy; creo que se demuestra mi compromiso por Málaga, y lo voy a seguir demostrando». Desde luego, lo suyo es más que una declaración de intenciones.

Quejas por el retraso. Los vecinos de Ingeniero Garnica exigen sus VPO

El grupo socialista y vecinos que han adquirido algunas de las 35 VPO de la promoción de la calle Ingeniero Garnica, que promueve el Ayuntamiento de Málaga, se han quejado de la tardanza en la entrega de sus casas, por las que ya han pagado 40.000 euros. La espera es de un año y medio, y dicen estar desesperados sabiendo que la constructora retarda la entrega de llaves y que el Ayuntamiento no toma cartas en el asunto. «Debían haberse entregado a finales de 2023, pero sus obras están prácticamente paralizadas, lo que está generando un enorme perjuicio a las familias adjudicatarias», como subrayaban los socialistas Dani Pérez y Mari Carmen Martín.

«La dejación de funciones del Ayuntamiento ha sido absoluta, ya que no ha sido capaz de garantizar ni el cumplimiento de los plazos ni la interlocución con los vecinos afectados, subrayaba Pérez, quien ha culpado al alcalde del »fracaso en la política de vivienda de la ciudad« y en el hecho de que »Málaga es la segunda ciudad de España donde más ha subido el precio del alquiler, que se ha disparado hasta los 2.200 euros en muchas zonas«.

Los afectados, que ya fueron al pleno a protestar, se quejaban este miércoles de que su problema sigue sin solucionarse pese a las promesas del concejal de Vivienda, Paco Pomares. Lucía Luque afirmó que creían que habían tenido suerte al acceder a una VPO, «pero la suerte se nos ha ido por completo. Llevamos cuatro años esperando una promoción que debería haberse terminado en dos. En los últimos tres años apenas hemos tenido comunicación. No pedimos milagros, pedimos justicia, pedimos que terminen unas viviendas que están casi acabadas. No podemos seguir aplazando nuestras vidas».