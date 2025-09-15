Antonio Pulido: «Málaga es un espacio abierto a la innovación y con un sólido tejido empresarial»
El presidente de la Fundación Cajasol destaca la labor de Francisco de la Torre al frente del cambio que ha dado la ciudad
Málaga
Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:41
La Fundación Cajasol patrocina el coloquio organizado hoy por SUR, en el que su director, Manolo Castillo, ha conversado con el alcalde de Málaga, Francisco ... de la Torre, sobre los principales proyectos de la ciudad.
Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha presentado el acto y ha destacado del regidor malagueño: «Siete mandatos consecutivos sólo los consigue un político muy especial, y eso lo reconocen hasta sus adversarios politicos». «Paco de la Torre ha sido el impulsor de los cambios que han ocurrido en este último cuarto de siglo».
Sobre estos, el empresario destaca que la ciudad es hoy «un espacio abierto a la innovación, a la investigación, pujante; con un sólido tejido empresarial diversificado y con impronta cultural, sensible a la sostenibilidad ambiental, que está sabiendo transformarse a la vez que mantiene un fuerte apego a sus tradiciones». Por todo ello, Pulido apuesta por que Cajasol estreche cada vez más los vínculos de la entidad con la sociedad malagueña.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.