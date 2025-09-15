Antonio Pulido: «Málaga es un espacio abierto a la innovación y con un sólido tejido empresarial»

La Fundación Cajasol patrocina el coloquio organizado hoy por SUR, en el que su director, Manolo Castillo, ha conversado con el alcalde de Málaga, Francisco ... de la Torre, sobre los principales proyectos de la ciudad.

Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha presentado el acto y ha destacado del regidor malagueño: «Siete mandatos consecutivos sólo los consigue un político muy especial, y eso lo reconocen hasta sus adversarios politicos». «Paco de la Torre ha sido el impulsor de los cambios que han ocurrido en este último cuarto de siglo».

Sobre estos, el empresario destaca que la ciudad es hoy «un espacio abierto a la innovación, a la investigación, pujante; con un sólido tejido empresarial diversificado y con impronta cultural, sensible a la sostenibilidad ambiental, que está sabiendo transformarse a la vez que mantiene un fuerte apego a sus tradiciones». Por todo ello, Pulido apuesta por que Cajasol estreche cada vez más los vínculos de la entidad con la sociedad malagueña.