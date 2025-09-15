Paco de la Torre, sobre el problema de la vivienda: «Málaga tiene que crecer hacia el Valle del Guadalhorce»

El alcance del problema de la vivienda en Málaga es tal que a este ha dedicado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, buena ... parte de su exposición en el foro organizado por SUR hoy, con el patrocinio de la Fundación Cajasol en el hotel Málaga Palacio.

«El problema es que hay más demanda de vivienda que oferta, la diferencia es brutal entre lo que se construye y lo que se necesita, la colaboración entre instituciones y con los privados es básica», comienza el regidor. A renglón seguido, De la Torre hace un recorrido por las iniciativas del Ayuntamiento para sumar suelos para viviendas protegidas, en alquiler y venta, por ejemplo en Soliva Oeste y Lagar de Oliveros, donde «habrá grúas construyendo en 2027». Así como Distrito Zeta, Cortijo Merino y Campanillas. «Hacia el Valle del Guadalhorce van los desarrollos». Al respecto, para desbloquear las 14.000 previstas en Campanillas recuerda que son necesarias obras hidráulicas en el rio homónimo.

Pero, al mismo tiempo, De la Torre pone de relieve la iniciativa con agente urbanizador que se está estudiando en El Bulto, con tres ofertas. «Las viviendas de alto nivel no me molesta, si hay condiciones y espacios que atraigan a empresarios que hagan de Málaga una referencia en el exterior».

Mejorar el Cercanías

Por otra parte, el regidor considera que la expansión residencial debe ir hacia el área metropolitana de la Gran Málaga, en municipios como Cártama, para lo que demanda «un transporte público eficaz, viario y ferroviario». En este punto, asegura que la primera prioridad es «mejorar y sacar partido a lo que ya tenemos». El objetivo tiene que ser que haya trenes de Cercanías cada 10 minutos, vinculados a una red de bicis eléctricas, de las que habrá mil en los próximos meses.

Tampoco se olvida del tren a Marbella, que, a su juicio, puede llegar a tener 40-50 millones de usuarios al año, con el apoyo de los intercambiadores modales previstos en la ciudad, para que «desde cualquier punto de la provincia se pueda llegar bien en autobús a la capital».