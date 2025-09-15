Paco de la Torre, sobre el Auditorio de Málaga: «Hace 20 años el Gobierno ponía dinero»
El alcalde destaca la próxima ampliación del palacio de congresos porque «ya hay ferias que no caben»
Ignacio Lillo y Pilar R. Quirós
Málaga
Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:15
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dedica en el foro organizado por SUR un capítulo aparte a la cuestión de la cultura, que ... tantos éxitos reporta a la ciudad. «La cultura genera capacidad de atracción y empleo», recuerda.
En este punto, se fija especialmente en el asunto del Auditorio, previsto en el muelle de San Andrés, y desliza una de las pocas críticas que ha hecho al Gobierno central, que ya ha rechazado en numerosas ocasiones apoyar económicamente esta iniciativa: «Hace 20 años, el Ministerio de Cultura sí ponía dinero, porque somos la mayor ciudad de Europa sin un auditorio». También aprovecha la presencia del presidente de su Fundación, Antonio Pulido, para pedir el patrocinio de Cajasol para hacer posible este centro, como de otras grandes empresas. «Estar en el nombre vale 40 millones a diez años...», desliza con intención el regidor.
De la Torre también se refiere a iniciativas que están a punto de venir, esta vez como iniciativa 100% privada, caso del Caixaforum; y el interés por crear un WiZink Center en la ciudad. Sin salir de este apartado también recuerda la próxima ampliación del Palacio de Ferias, donde «algunas ferias ya no caben».
