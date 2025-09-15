Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Paco de la Torre, sobre el Auditorio de Málaga: «Hace 20 años el Gobierno ponía dinero»

Paco de la Torre, sobre el Auditorio de Málaga: «Hace 20 años el Gobierno ponía dinero»

El alcalde destaca la próxima ampliación del palacio de congresos porque «ya hay ferias que no caben»

Ignacio Lillo
Pilar R. Quirós

Ignacio Lillo y Pilar R. Quirós

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:15

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dedica en el foro organizado por SUR un capítulo aparte a la cuestión de la cultura, que ... tantos éxitos reporta a la ciudad. «La cultura genera capacidad de atracción y empleo», recuerda.

