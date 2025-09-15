Paco de la Torre: «No se puede echar la culpa del problema de la vivienda al sector turístico»
El alcalde propone una tasa a los turistas y destinar esos ingresos directamente a ayudas para el pago de los pisos sociales
Ignacio Lillo y Pilar R. Quirós
Málaga
Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:48
«No se puede echar la culpa al sector turístico del problema de la vivienda, se pone el acento en una cuestión que no es ... así», afirma el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en otro momento del foro organizado por SUR.
«Nosotros hemos querido controlarlo, lo hemos limitado y hemos retirado casi 2.000 pisos; pero reconozco el papel esencial que la vivienda turística tiene en Málaga, porque los hoteles no ofrecen tanta capacidad». Al respecto, advierte: «Si quitamos las viviendas turísticas se perderán miles de puestos de trabajo, en este tema hay que tener cautela y hablar con el sector».
Tasa turística
Para equilibrar los posibles desajustes, el regidor malagueño reitera su apuesta por la tasa turística, que reclama al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que articulen legalmente.
A su juicio, los fondos que se obtengan se deben destinar de manera finalista, con ayudas directas a las familias de Málaga para que puedan acceder a viviendas sociales.
