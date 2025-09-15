Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Paco de la Torre: «La limpieza de Málaga es mejorable, puede estar más limpia»

Marilú Báez

Paco de la Torre: «La limpieza de Málaga es mejorable, puede estar más limpia»

El alcalde de Málaga responde en Foro SUR a una de las quejas ciudadanas que más fuerza ha tenido este verano, e indica que se puede mejorar más desde el punto de vista del trabajo y la concienciación de los ciudadanos

Pilar R. Quirós
Ignacio Lillo

Pilar R. Quirós e Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:31

Uno de los temas más espinosos que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha tenido que afrontar este lunes ha sido el correspondiente ... a las quejas ciudadanas por la falta de limpieza en la ciudad. Lo hacía en el Foro SUR, del diario SUR, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. «¿La ciudad de Málaga está limpia?», le preguntaba el director de SUR, Manolo Castillo, a lo que De la Torre le contestaba: «Es mejorable, puede estar más limpia. Todo es mejorable», subrayaba al tiempo que afirmaba que no iba a contestar como lo hizo «de forma muy voluntariosa Teresa Porras» (concejala de Limasam) diciendo que Málaga está limpia. No obstante, el primer edil incidió en que se podía hacer mucho más desde el punto de vista de la concienciación ciudadana, y deslizaba que a lo mejor hay que empezar a multar, al tiempo que apuntaba que también se puede mejorar más desde el punto de vista del trabajo.

