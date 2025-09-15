Paco de la Torre: «La limpieza de Málaga es mejorable, puede estar más limpia»

Uno de los temas más espinosos que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha tenido que afrontar este lunes ha sido el correspondiente ... a las quejas ciudadanas por la falta de limpieza en la ciudad. Lo hacía en el Foro SUR, del diario SUR, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. «¿La ciudad de Málaga está limpia?», le preguntaba el director de SUR, Manolo Castillo, a lo que De la Torre le contestaba: «Es mejorable, puede estar más limpia. Todo es mejorable», subrayaba al tiempo que afirmaba que no iba a contestar como lo hizo «de forma muy voluntariosa Teresa Porras» (concejala de Limasam) diciendo que Málaga está limpia. No obstante, el primer edil incidió en que se podía hacer mucho más desde el punto de vista de la concienciación ciudadana, y deslizaba que a lo mejor hay que empezar a multar, al tiempo que apuntaba que también se puede mejorar más desde el punto de vista del trabajo.

En cuanto a las quejas por la escasez de baldeo, De la Torre explicaba que no se baldeaba todos los días porque no había maquinaria suficiente, pero que sí había baldeos en las calles de Málaga, sin profundizar en esta cuestión. En las ruedas de prensa previas al pasado pleno del mes de julio, indicó que si había máquinas minihidros para baldear disponibles para su alquiler, el Ayuntamiento se plantearía hacerlo, aunque en esta ocasión no abundó sobre esta propuesta.

«Que la gente aplauda (a los operarios de Limasam), y eso obliga a un esfuerzo mayor»

A la pregunta de si se había arrepentido de municipalizar Limasa (ahora con nuevo nombre Limasam), habida cuenta de que era una empresa con un gasto anual de 120 millones de euros y 1.600 trabajadores, De la Torre indicaba que no, pero que había que hacer más esfuerzo en la concienciación ciudadana así como estudiar por qué en la empresa el absentismo laboral estaba en el 13%, un poco por encima de la media de España. Sobre esta cuestión explicaba que debía crearse una relación de admiración y respeto a los operarios de Limasam por parte de los vecinos , «que la gente los aplauda, y eso obliga a un esfuerzo mayor».

De los ciudadanos en sí, el alcalde de Málaga explicaba que hacía falta más concienciación aunque muchos lo hicieran bien, pero que sólo con que un 5% no llevara la botellita con agua y vinagre para disolver las micciones (de las mascotas) ya se notaba, dejando una sensación de mancha en la calle o en las farola. «Tiene que haber concienciación de que la calle es de todos, y tú no puedes convertirlo en un espacio tuyo (...), y los muebles hay que depositarlos cuando toca, si lo haces cuando no toca se tira una semana (en la calle). »No son todos, pero basta con un porcentaje reducido para que se note muchísimo«, apuntaba.