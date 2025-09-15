Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mijas acogerá por primera vez en Andalucía la Copa de España de Escalada de Velocidad y Bloque

El recinto ferial de Las Lagunas se convertirá en el epicentro nacional de la escalada deportiva los próximos 20 y 21 de septiembre

SUR

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:23

Mijas se convertirá durante los próximos 20 y 21 de septiembre en el epicentro nacional de la escalada deportiva con la celebración de la Copa ... de España de Escalada de Velocidad y Bloque. Se trata de la primera vez que este evento se desarrolla en Andalucía. El ecenario será el recinto ferial de Las Lagunas, donde se instalarán los muros oficiales de competición de las disciplinas olímpicas de escalada. La cita corresponde a la segunda prueba del circuito nacional oficial organizado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).

