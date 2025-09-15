El obispo, sobre las procesiones en Sábado Santo: «Si Málaga no ha tenido nunca será por algo, pero todo se puede poner encima de la mesa»

El nuevo obispo de Málaga, el oscense José Antonio Satué, no lleva ni una semana en su nueva diócesis y ya se sorprende de ... la espontaneidad de los malagueños, que lo paran para saludarle y que le han brindado, en sus propias palabras, «una acogida apabullante». El prelado ha tenido hoy un encuentro con los periodistas en el Obispado y ha contestado a varias preguntas, algunas de ellas muy relacionadas con los debates existentes en el seno de las cofradías desde hace décadas. No en vano, este será uno de los temas estrella de su mandato, dado el peso que tienen en la ciudad las hermandades de pasión y las de gloria, claro. Sobre la posibilidad de que haya procesiones en Sábado Santo, ha sido cauteloso: «Yo creo que esas son cosas que hay que pensar bien. Porque, por otra parte, cada ciudad y cada lugar tiene que tener sus peculiaridades. Y si Málaga no ha tenido nunca, por lo que yo he oído, procesiones en Sábado Santo, supongo que será por alguna razón que en este momento desconozco, pero buen, todo se puede poner encima de la mesa».

Sobra las obras del tejado de la Catedral, Satué ha indicado que tiene pendiente hacer una visita para que los técnicos le expliquen 'in situ' la evolución de los trabajos. Preguntado por SUR sobre la posibilidad de concluir la segunda torre del primer templo de la diócesis, ha sido, de nuevo, prudente: «Yo soy partidario de acabar el tejado y, cuando acabemos con el tejado, hablaremos de más proyectos».

La labor caritativa y social, una de las prioridades

Varias de las cuestiones planteadas por los periodistas han hecho hincapié en la realidad cofrade. De esta manera, al respecto ha indicado: «Hemos de procurar que nuestras parroquias, nuestras diócesis, nuestras cofradías, no sean autorreferenciales, sino que sepan extrovertirse hacia Dios y, desde Dios, a la sociedad en la que estamos. Porque a veces parece que este tipo de cosas nos cuestan», y, en la línea de las ideas del papa Bergoglio, ha reconocido la necesidad de hacer un esfuerzo para que todas las entidades y organizaciones de la Iglesia, y quienes la conforman, «tengamos ese talante misionero más fuerte, con los pobres y con aquellos que no han recibido la buena noticia, o la han recibido y, por tantas razones, se han alejado de la vida cristiana».

Es decir, la labor caritativa y social va a ser uno de los pilares de su tiempo de gobierno pastoral y las cofradías, con sus organizaciones tan apegadas al terreno, van a tener un papel protagonista en este sentido, dada la importancia de su labor social.

De esta forma, asegura que le han escrito «bastantes cofradías» para reunirse con él. «Yo creo que ellos muestran un deseo de trabajar juntos e intentaré no defraudar. En el sentido de que cofradías y hermandades tienen un gran potencial, que hacen muchas cosas y muy bien, pero que ciertamente, como cualquier realidad en la Iglesia y en el mundo, pueden mejorar. Vamos a ir por ese camino de colaboración, de escucha, de diálogo e intentar hacer sinergia entre todas las partes», ha reflexionado.

Satué dice venir «bien predispuesto» hacia las hermandades y cofradías

Ha dicho no conocer en detalle el trabajo de las hermandades de Málaga, pero sí en Aragón, aunque sabe la «la gran labor que llevan detrás de lo que se ve y yo ayudaré a que crezcan en tres dimensiones: en la relación con Dios, la Iglesia y la sociedad». Eso sí, ha reconocido no saber mucho de la Semana Santa de Málaga, aunque fue prior de la archicofradía de la Vera+Cruz de su tierra natal, que coordinaba al resto de hermandades en la Semana Mayor. «A veces, uno, desde fuera, tiene una visión un poco superficial y, conforme te vas acercando, pues vas viendo el trabajo que llevan, la seriedad con la que se comprometen, es muy fuerte. Vengo bien predispuesto, aunque tengo que reconocer que conozco poco la realidad concreta de este lugar», ha indicado, pero confío «mucho en ese sentido en los malagueños y malagueñas». sí, ha deseado lo siguiente: «Que viendo vuestros tronos, vuestras cofradías y cómo lo vivís poco a poco, pues a mí se me vaya pegando». De momento, ha reconocido, le toca aprender.

La primera decisión ejecutiva que ha tomado ha sido «confirmar todas las responsabilidades dentro de la diócesis» de párrocos, vicarios y delegados de las diferentes áreas pastorales, ha agradecido la «acogida apabullante y especialmente cariñosa» que le ha dispensado la capital malagueña y ha relatado algunas anécdotas acerca del «desparpajo y la espontaneidad» de los fieles locales en comparación con el carácter aragonés, algo más contenido. «Yo espero ir haciéndome andaluz poco a poco».