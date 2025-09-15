Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de José Antonio Satué, nuevo obispo de Málaga, que ha tenido hoy un encuentro con los medios en el Obispado. MIGUE FERNÁNDEZ

El obispo, sobre las procesiones en Sábado Santo: «Si Málaga no ha tenido nunca será por algo, pero todo se puede poner encima de la mesa»

José Antonio Satué, sobre la posibilidad de terminar la torre de la Catedral, se muestra partidario de «acabar el tejado y, luego, hablaremos de más proyectos»

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:07

El nuevo obispo de Málaga, el oscense José Antonio Satué, no lleva ni una semana en su nueva diócesis y ya se sorprende de ... la espontaneidad de los malagueños, que lo paran para saludarle y que le han brindado, en sus propias palabras, «una acogida apabullante». El prelado ha tenido hoy un encuentro con los periodistas en el Obispado y ha contestado a varias preguntas, algunas de ellas muy relacionadas con los debates existentes en el seno de las cofradías desde hace décadas. No en vano, este será uno de los temas estrella de su mandato, dado el peso que tienen en la ciudad las hermandades de pasión y las de gloria, claro. Sobre la posibilidad de que haya procesiones en Sábado Santo, ha sido cauteloso: «Yo creo que esas son cosas que hay que pensar bien. Porque, por otra parte, cada ciudad y cada lugar tiene que tener sus peculiaridades. Y si Málaga no ha tenido nunca, por lo que yo he oído, procesiones en Sábado Santo, supongo que será por alguna razón que en este momento desconozco, pero buen, todo se puede poner encima de la mesa».

