José Antonio Satué, en el momento de tomar posesión de la diócesis de Málaga. Marilú Báez

Málaga estrena obispo: José Antonio Satué abre un nuevo rumbo para la diócesis

Cientos de fieles asisten en la Catedral a la misa en la que el oscense toma posesión de una Iglesia con numerosos retos y asignaturas pendientes

Jesús Hinojosa
Rafael Rodríguez

Jesús Hinojosa y Rafael Rodríguez

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:30

Relevo y cambio de rumbo en la Iglesia Católica de Málaga. El oscense José Antonio Satué Huerto (57 años) ha iniciado este sábado su labor ... como obispo de la diócesis malagueña, el número 70 desde San Patricio, en el transcurso de una solemne eucaristía que ha comenzado a las once de la mañana en una abarrotada Catedral, en la que se han instalado dos mil sillas adicionales, que no han llegado a ocuparse en su totalidad, y siete pantallas para albergar al público que no ha querido perderse este momento histórico. Como ya sucediera un sábado día 13, pero del mes de diciembre del año 2008, la sede malacitana ha cambiado de prelado tras 17 años gobernada por el valenciano Jesús Catalá Ibáñez.

