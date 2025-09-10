Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Antonio Satué ha estado al frente de la diócesis de Teruel. Sur

El nuevo obispo de Málaga: «Me siento más 'románico' que 'barroco', pronto me conoceréis»

José Antonio Satué confiesa en una entrevista difundida por la diócesis que siente «vértigo» al afrontar su nueva misión episcopal

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:44

La diócesis de Málaga ha difundido este miércoles una entrevista con el nuevo obispo, José Antonio Satué, que el próximo sábado tomará posesión de su ... cargo en una misa solemne en la Catedral, a partir de las once de la mañana. En ella, el hasta ahora obispo de Teruel confiesa que siente «vértigo de comenzar a caminar como pastor de esta Iglesia de Málaga, con la responsabilidad de asumir y alentar una historia fecunda en fe, esperanza y compromiso cristiano».

