El nuevo obispo de Málaga: «Me siento más 'románico' que 'barroco', pronto me conoceréis»

La diócesis de Málaga ha difundido este miércoles una entrevista con el nuevo obispo, José Antonio Satué, que el próximo sábado tomará posesión de su ... cargo en una misa solemne en la Catedral, a partir de las once de la mañana. En ella, el hasta ahora obispo de Teruel confiesa que siente «vértigo de comenzar a caminar como pastor de esta Iglesia de Málaga, con la responsabilidad de asumir y alentar una historia fecunda en fe, esperanza y compromiso cristiano».

A preguntas del delegado de Medios de Comunicación, el sacerdote Rafael Pérez Pallarés, el nuevo obispo muestra su deseo de «visitar cuanto antes todas las parroquias de la diócesis para conoceros de cerca y saber de vuestra cultura y religiosidad, de vuestros problemas y proyectos».

También habla de sus orígenes en Huesca, y da una clave sobre cómo será su episcopado haciendo alusión al origen de su apellido. «Satué es un pequeño pueblo del Pirineo oscense. Su templo parroquial forma parte de las llamadas iglesias prerrománicas del Serrablo. Son pequeñas y sencillas, tienen elementos poco refinados y están muy integradas en aquel terreno. Me siento muy identificado con esas iglesias. Me considero más 'románico' que 'barroco' y, por tanto, creo que pronto me conoceréis», afirma.

Cuestionado sobre los retos a los que se enfrenta responde estar convencido de que «son sobre todo culturales». «Vivimos un cambio de época marcado por muchos 'post': el postcristianismo, la postverdad, el postdeber, el posthumanismo...; nos enfrentamos a cambios radicales en el modo de hacer política o de concebir las relaciones internacionales… Frente a tanta novedad, se necesita una gran capacidad de discernimiento para no caer en los engaños de ayer y hoy y, a la vez, valorar y aprovechar las oportunidades que cada tiempo nos ofrece», argumenta.