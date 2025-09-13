Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José María Gil Tamayo y Jesús Catalá escoltan a Satué en su llegada a la Catedral, este sábado. Marilú Báez

Satué: «No podemos permitirnos ser una Iglesia encerrada en sí misma»

El nuevo obispo apela a la humildad, la coherencia y la misión como ejes principales de la tarea pastoral que quiere emprender en Málaga

Jesús Hinojosa
Rafael Rodríguez

Jesús Hinojosa y Rafael Rodríguez

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:57

José Antonio Satué ha dejado ver en la homilía de la misa de su toma de posesión como obispo de Málaga cómo imagina la Iglesia ... que quiere fomentar en esta tierra del sur, tan alejada de su Sesa natal, a 930 kilómetros de la capital de la Costa del Sol. En su predicación, en la que ha hecho alusión en tres ocasiones al magisterio del Papa Francisco, ha remarcado que son tres las actitudes que quiere «cultivar» en su vida personal y en la comunidad eclesial: humildad, coherencia y misión.

