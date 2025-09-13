El nuevo obispo habla sobre el Huesca-Málaga que se disputa hoy
Satué ha saludado a las autoridades y a sus familiares, y ha recorrido las naves de la Catedral para saludar a los fieles
Jesús Hinojosa y Rafael Rodríguez
Málaga
Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:17
Al término de la misa, José Antonio Satué ha agradecido el trabajo de quienes han preparado la misa, y ha afirmado que ha sido «un ... disfrute». «El Málaga juega hoy en Huesca, que Dios reparta suerte», ha concluido el nuevo obispo, un deseo que ha levantado risas entre los presentes.
Tras bajar del altar, Satué ha saludado a las autoridades y a sus familiares, y ha recorrido las naves de la Catedral para saludar a los fieles congregados para su primera misa, un momento que se ha vivido entre aplausos y gestos de bienvenida al nuevo pastor de la Iglesia malagueña.
