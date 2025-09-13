Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El nuevo obispo habla sobre el Huesca-Málaga que se disputa hoy

Marilú Báez

Satué ha saludado a las autoridades y a sus familiares, y ha recorrido las naves de la Catedral para saludar a los fieles

Jesús Hinojosa
Rafael Rodríguez

Jesús Hinojosa y Rafael Rodríguez

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:17

Al término de la misa, José Antonio Satué ha agradecido el trabajo de quienes han preparado la misa, y ha afirmado que ha sido «un ... disfrute». «El Málaga juega hoy en Huesca, que Dios reparta suerte», ha concluido el nuevo obispo, un deseo que ha levantado risas entre los presentes.

