Elena Satué, sobrina del obispo de Málaga: «Mi tío es una persona muy cercana, clara y constante»

La diócesis de Málaga ha abierto una nueva etapa en su larga historia este sábado 13 de mayo. El episcopado de José Antonio Satué ya ... ha comenzado. Lo ha hecho exactamente a las 11.18 horas, después de leerse las Letras Apostólicas –bula de su nombramiento–, cuando el arzobispo metropolitano de Granada, José María Gil Tamayo, ha invitado al nuevo mitrado a sentarse en la cátedra. Desde ese mismo instante, se ha iniciado un nuevo periplo en la Iglesia malagueña con el gobierno de Satué, tras la renuncia por edad de Jesús Catalá, que ha estado al frente de la diócesis durante casi 17 años.

En uno de los primeros bancos de la Catedral, muy próximo al presbiterio, se encontraba el hermano del prelado, Joaquín Satué, quien había llegado a Málaga el día anterior, junto su esposa e hijas. Joaquín se mostraba contento y emocionado por ver a su hermano, José Antonio, ocupando la silla principal de la diócesis malagueña. Tanto, que apenas podía hablar. «Llegamos ayer y estamos encantados. Nos gusta mucho Málaga», comentaba a la finalización de la eucaristía.

Por su parte, Elena Satué, una de las hijas de Joaquín y, por tanto, sobrina del nuevo obispo de Málaga, hablaba para SUR en los mismos términos de su progenitor, aunque añadía que era la primera vez que visitaba la capital de la Costa del Sol. «Ni yo ni mi hermana habíamos venido a Málaga anteriormente, pero mis padres, sí. Me ha parecido una ciudad muy bonita, nos han acogido muy bien, estamos muy contentos», subrayaba. «He visto a mi tío muy bien durante la ceremonia, muy ilusionado. Tiene muchas ganas de emprender este nuevo viaje, este reto que tiene por delante en Málaga, aunque también hay que decir que deja con mucha tristeza una diócesis, la de Teruel y Albarracín, para la que ha hecho muchas cosas bonitas. Creo que aquí, en Málaga, va a seguir la misma línea, mostrando su cariño a la gente», señalaba Elena Satué.

La noticia del nombramiento de José Antonio Satué como nuevo obispo de Málaga saltaba recién estrenado el verano. El papa León XIV lo nombraba prelado de la Iglesia malagueña el 27 de junio y, de inmediato, era conocida la designación en la casa de los Satué. Ese momento lo recordaba así la sobrina del mitrado: «Nos dijo que se iba muy lejos (risas). Él es un hombre que, cuando ve los Pirineos, se siente en casa. En Teruel estaba muy bien, pero en Málaga tendrá más responsabilidades. Esto le va a permitir, a nivel personal y profesional, seguir creciendo. Él es muy trabajador y sé que va a hacer aquí una muy buena labor, como la hizo en Teruel, como la hizo en Huesca, como la ha hecho en Roma y como hace allá donde va, porque, además de ser un gran profesional, es muy buena persona», recalcaba.

Hombre cercano

En cuanto a las cualidades del nuevo mitrado de Málaga, Elena Satué destacaba que se trata de un hombre «muy cercano, que siempre va a estar ahí para apoyarte y ayudarte. Es una persona muy accesible, muy de casa, muy llana; ya lo conoceréis. Está muy acostumbrado a tratar con la gente. Lo vais a ver mucho por la calle. Va a visitar todos los sitios hasta donde llegue la diócesis de Málaga, estoy convencida», anunciaba, al tiempo que añadía que también es unas persona «muy clara y muy constante», insistía. «Si tú tienes un problema, es posible que la semana que viene no te lo solucione, pero se va a acordar y eso es una gran virtud. No se olvida de nada ni de nadie», apostillaba.

Cuestionada por cómo percibe monseñor Satué la religiosidad popular, el movimiento más importante y numeroso de la Iglesia malagueña, su sobrina hacía hincapié en que el nuevo prelado de la diócesis de Málaga «ya ha hecho varios pregones de Semana Santa», recordaba. «Él sabe que aquí hay un sentimiento muy fuerte por la Semana Santa. En el norte también lo tenemos, pero es posible que no al mismo nivel, con tanto sentimiento o no expresamos tanto ese sentimiento. Estoy convencida de que a él le va a encartar, como nos ha encantado a nosotros la ciudad. Su vida aquí va a ser muy bonita, va a disfrutarla muchísimo y, en cuanto los malagueños lo conozcáis, también vais a disfrutar de él», remarcaba la sobrina del nuevo obispo de Málaga durante las primeras horas del episcopado de monseñor José Antonio Satué.