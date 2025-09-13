De Catalá a Satué: tres claves para entender el relevo en la diócesis de Málaga

El oscense José Antonio Satué Huerto ha iniciado este sábado su labor como pastor de la diócesis de Málaga. Su llegada va a suponer un ... cambio de rumbo para un territorio regido durante los últimos 17 años por el báculo de Jesús Catalá Ibáñez, un valenciano de un talante y una trayectoria vital muy diferente a la del nuevo prelado. Aquí van algunas claves para entender la transición que ya está en marcha para una de las diócesis más relevantes de España en cuanto a población.

Un perfil de la vertiente progresista de la Iglesia

José Antonio Satué está considerado como un obispo incardinado en la vertiente progresista de la Iglesia Católica. En una de sus últimas entrevistas antes de su desembarco en Málaga ha llegado a calificar al Papa Francisco como «un genio», lo que da cuenta de su admiración por los postulados del pontífice fallecido el pasado mes de abril. Por lo tanto, toma las riendas de la diócesis un pastor con una filosofía distinta de la facción más conservadora del catolicismo en la que podría encuadrarse el papel de Jesús Catalá, en línea con la figura que representó el cardenal Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal Española cuando Catalá fue designado como obispo de Málaga en 2008.

En 2022, Francisco nombró a Satué como juez en un proceso canónico que ordenó abrir contra un profesor de un colegio del Opus Dei de Vizcaya, al que la Iglesia había absuelto anteriormente, en 2015, por un delito de abusos sexuales continuados contra un alumno, por el que sí fue condenado por la Justicia española a dos años de cárcel que finalmente no tuvo que cumplir. La presencia de este alumno en el documental 'Amén' que protagonizó Francisco, con la dirección de Jordi Évole, llevó al anterior Papa a pedir que se volviera a instruir una causa canónica contra este profesor. Finalmente, el nuevo proceso canónico únicamente derivó en su expulsión del Opus Dei, sin condenar a la prelatura ni fijar indemnizaciones.

Diferentes generaciones y trayectorias vitales

Catalá y Satué son de diferentes generaciones y sus trayectorias vitales han sido muy distintas. El hasta ahora obispo de Málaga, que el pasado 22 de diciembre cumplió 75 años, entró con apenas 11 en el Seminario de Valencia y fue ordenado sacerdote con 26 años. Dos décadas después fue consagrado como obispo, tras una amplia formación que desarrolló en buena medida en Roma y que le llevó a estar cercano al Papa San Juan Pablo II, al que acompañó en tres viajes apostólicos por África en los primeros años de los noventa.

Satué (57 años) no tuvo claro desde temprana edad que quería ser cura. En 1987, con 19 años, obtuvo el título de técnico especialista en electrónica industrial, pero gracias al testimonio de sacerdotes y del obispo oscense Javier Osés, descubrió la llamada de Dios, que le llevó a entrar en el seminario metropolitano de Zaragoza ese mismo año. Fue ordenado el 4 de septiembre de 1993 y consagrado como obispo hace cuatro años, en 2021, para hacerse cargo de la diócesis de Teruel, su primer destino, con 13 veces menos población que Málaga.

Distintos modos de actuar y de comunicar

Catalá y Satué también son distintos en sus modos de actuar y de comunicar. El hasta ahora obispo de Málaga deja el cargo sin conceder entrevista alguna a los periódicos locales, si bien sí ha podido ser entrevistado en varias ocasiones por radios y canales de televisión. Siempre ha sido receloso del tratamiento que de sus palabras pudieran hacer los medios de comunicación, posiblemente marcado por las críticas que le llovieron cuando, en su etapa como obispo de Alcalá de Henares, desde 1999 a 2008, calificó la homosexualidad como una «desviación» y una «anormalidad psicológica». Cercano y cordial en las distancias cortas, algunos han visto en él un obispo con no demasiado don de gentes.

En cambio, Satué es muy activo en redes sociales, donde publica a diario reflexiones sobre el Evangelio para rezar. Utiliza Facebook (más de siete mil seguidores), Instagram (casi dos mil seguidores) y la red X (más de mil seguidores). En Instagram se define como «un enamorado de Jesucristo, la vida, la buena gente, mi tierra, frontón, radio y tecnología». Tiene una web a modo de blog en la que publica cada día textos para orar y meditar al hilo del contenido del Evangelio. A las pocas horas de ser designado obispo de Málaga, el pasado 27 de junio, concedió sus primeras entrevistas a medios malagueños, una de ellas con SUR.