José Molina Lario y Navarro. Archivo municipal

Molina Lario, el prelado que también viene de Teruel como el nuevo obispo de Málaga

Satué ejerció en Teruel sus cuatro primeros años de obispo antes de ser trasladado a la Diocesis de Málaga

Ana Pérez-Bryan
Jesús Hinojosa

Ana Pérez-Bryan y Jesús Hinojosa

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:24

Málaga ya tiene nuevo obispo. José Antonio Satué, que ha tomado posesión este sábado durante el transcurso de una solemne eucaristía celebrada en la Catedral ... , comparte historia con otro obispo ilustre de Málaga, José Molina Lario y Navarro. De hecho, el mismo prelado lo ha recordado incluso durante su homilía: «Como sabéis, vengo de mi querida diócesis de Teruel y Albarracín, siguiendo los pasos del obispo José Molina Lario, nacido en el pequeño pueblo de Camañas, en Teruel. En 1775, él también pasó de Albarracín a Málaga», ha dicho. Cabe recordar que Satué no es de Teruel, sino de Sesa (Huesca), pero sus primeros cuatro años de obispo los pasó en Teruel.

