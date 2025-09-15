Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un trasplante de hígado en el Hospital Regional Universitario de Málaga. SUR

Cada vez hay más malagueños a la espera de una operación, pero bajan los días de demora

Una situación idéntica se da en la cifra que aguarda una primera consulta externa, alcanzando así a los 211.554 personas en junio de 2025, un 3% más que en diciembre de 2024

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:26

La nueva actualización de las listas de espera por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) viene acompañada por una paradoja: cada vez hay más ... malagueños a la espera de una intervención quirúrgica o de una primera consulta externa de diferentes especialidades médicas, pero caen los días de demora media que los afectados han de aguardar para que se produzcan la operación o esa cita con el especialista. Esta ha sido la evolución, al menos, del periodo que va de diciembre de 2024 y junio de 2025 (últimos datos hechos públicos por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta, lo que ha ocurrido este lunes).

