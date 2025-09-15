Cada vez hay más malagueños a la espera de una operación, pero bajan los días de demora

La nueva actualización de las listas de espera por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) viene acompañada por una paradoja: cada vez hay más ... malagueños a la espera de una intervención quirúrgica o de una primera consulta externa de diferentes especialidades médicas, pero caen los días de demora media que los afectados han de aguardar para que se produzcan la operación o esa cita con el especialista. Esta ha sido la evolución, al menos, del periodo que va de diciembre de 2024 y junio de 2025 (últimos datos hechos públicos por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta, lo que ha ocurrido este lunes).

El universo estadístico es amplio y complejo y, pese a la percepción ciudadana de congestión sanitaria de los principales hospitales, servicios de urgencias y centros de salud, lo cierto es que la Consejería de Salud considera que la caída de los tiempos medios de espera en Málaga y Andalucía reflejan una evolución positiva desde la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria para la lista de espera quirúrgica en enero de 2024 y del plan específico para agilizar las consultas externas en enero de 2025. Curiosamente, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, informó en el Parlamento andaluz la pasada semana de que Andalucía se había situado por encima de la media española en gasto sanitario por habitante y año, pasando de los 969 euros de 2014 a los 1.764 de 2025, siendo el dato nacional de este ejercicio de 1.757 euros.

La caída de la demora media coincide con la declaración del presidente en el Parlamento autonómico acerca de cómo Andalucía supera ya la media española de inversión sanitaria por habitante y año, aunque las listas de espera quirúrgicas y de consultas externas siguen creciendo cada semestre

De esta forma, hay 37.030 pacientes en lista de espera para acceder a una intervención quirúrgica en Málaga en junio de 2025, un dato que ha crecido un 5,2% con relación a diciembre de 2024, penúltimo dato publicado de la serie, lo que hizo público ayer el SAS adelantándose así a la actualización de las listas del Ministerio de Sanidad.

La demora media de días en esta lista de espera ha caído de los 161 a los 152, aunque crecen también los malagueños que llevan fuera de plazo más de 365 días para ser sometidos a una intervención: son 5.070 frente a los 4.674 de diciembre del 24.

Cae en 17 días la demora media en los pacientes pendientes con garantía

En cuanto a los pacientes pendientes con garantía, es decir, aquellos cuyas intervenciones están amparadas por decreto, que compromete una serie de tiempos (90, 120 o 180 días) en función de un determinado número de operaciones, sube también la lista de espera desde los 18.570 personas de diciembre de 2024 a las 19.995 de junio de 2025), aunque cae de forma muy significativa la demora media desde los 87 a los 81 días. Es más, este dato es aún más destacado si se compara con diciembre de 2023, cuando el tiempo de respuesta era de 98 días, cayendo, por tanto, en 17 jornadas. De esta forma, Málaga se consolida como la provincia con la demora más baja en listas de espera quirúrgica con garantía con esos 81 días.

La demora media de las listas de espera quirúrgica baja en todos los hospitales públicos malagueños: de 133 a 119 días en el de Antequera, de 91 a 66 en la Axarquía, de 102 a 87 en el de la Serranía de Ronda, de 136 a 128 en el Costa del Sol, de 232 a 220 en el Regional Universitario de la capital y de 109 a 97 en el caso del Clínico Universitario Virgen de la Victoria, también en la ciudad. Eso sí, el camino es análogo a lo sucedido en la provincia: crecen los pacientes en espera de una operación. En el caso del Regional, la cifra sube de los 13.486 a los 15.137. En el Costa del Sol, la cifra sube de los 5.900 a los 6.275, aunque en el Clínico baja: de 9.603 a 9.264, convirtiéndose así en la única excepción.

Sobre las listas de espera para acceder a una consulta externa con el especialista, son 211.554 los malagueños que esperan, un 3% más que en diciembre de 2024, mientras que el tiempo de demora ha bajado desde los 132 días de esa fecha a los 114, es decir, una caída de 18 jornadas en apenas seis meses, lo que ha sido posible, dice la Junta de Andalucía, gracias «a la reorganización de agendas, la priorización de primeras visitas y la mejora en la gestión de interconsultas».

Idéntica tendencia en Andalucía

En el ámbito quirúrgico con garantía, Andalucía ha registrado en el primer semestre de este año un total de 156.902 intervenciones, de las cuales el 86% se han realizado en centros públicos, «consolidando a esta red como la principal garante de la atención quirúrgica». Este esfuerzo ha permitido reducir en 20.319 el número de pacientes pendientes con garantía, lo que supone un descenso del 14,2%, y en 30.074 los pacientes fuera de plazo, con una caída del 56,7%. Asimismo, la demora media ha pasado de 150 días en diciembre de 2023 a 108 días en junio de 2025, acortándose en 42 días.

En consultas externas, la evolución entre diciembre de 2024 y junio de 2025 refleja igualmente una mejoría significativa. En este periodo, el número total de pacientes pendientes se ha reducido en casi 14.000 personas y los fuera de plazo han descendido en más de 40.000. La demora media, que en diciembre era de 150 días, se ha acortado hasta los 127 días en junio, lo que supone una reducción de 23 días en apenas seis meses. «Este avance ha sido posible gracias a la reorganización de agendas, la priorización de primeras visitas y la mejora en la gestión de interconsultas, al tiempo que se ha incrementado la actividad con más de 8,2 millones de consultas realizadas en el primer semestre del año», asegura la Junta.

La Consejería de Salud y Consumo ha subrayado que estos avances «son fruto del compromiso y esfuerzo de los profesionales sanitarios junto con las medidas de reorganización de recursos impulsadas por el SAS, y ha reafirmado su determinación de seguir trabajando para reducir las listas de espera y ofrecer a la ciudadanía una atención de calidad en el menor tiempo posible».