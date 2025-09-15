Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Detalle de las inscripciones del altar que se ha hallado en los sondeos arqueológicos de la Iglesia del Sagrario. SUR

La aparición de un altar del siglo III en la Iglesia del Sagrario apunta a un templo de época romana en Málaga

Los arqueólogos sitúan en la época bajo imperial este ara de carácter religioso que ha aparecido este lunes en la cripta del templo malagueño

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:34

Las excavaciones en la Iglesia del Sagrario está deparando sorpresas inesperadas. Si hace menos de un mes emergían tres pozos -uno de ellos tipo noria- de época tardoantigua y medieval ... en las catas que se realizan en el exterior del céntrico templo, este lunes las novedades han surgido en los trabajos arqueológicos que también se desarrollan en el interior de la parroquia, concretamente en la cripta, donde se ha desenterrado un ara de altar con inscripciones que, según las primeras indagaciones, podría datar del siglo III. Un hallazgo relevante ya que podría marcar la existencia de un templo de época romana en esta zona que también fue posteriormente mezquita medieval e iglesia cristiana desde la Reconquista en el siglo XV.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  2. 2 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  3. 3

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  4. 4

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  5. 5 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  6. 6

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  7. 7 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  8. 8 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La aparición de un altar del siglo III en la Iglesia del Sagrario apunta a un templo de época romana en Málaga

La aparición de un altar del siglo III en la Iglesia del Sagrario apunta a un templo de época romana en Málaga