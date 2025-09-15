La aparición de un altar del siglo III en la Iglesia del Sagrario apunta a un templo de época romana en Málaga

Las excavaciones en la Iglesia del Sagrario está deparando sorpresas inesperadas. Si hace menos de un mes emergían tres pozos -uno de ellos tipo noria- de época tardoantigua y medieval ... en las catas que se realizan en el exterior del céntrico templo, este lunes las novedades han surgido en los trabajos arqueológicos que también se desarrollan en el interior de la parroquia, concretamente en la cripta, donde se ha desenterrado un ara de altar con inscripciones que, según las primeras indagaciones, podría datar del siglo III. Un hallazgo relevante ya que podría marcar la existencia de un templo de época romana en esta zona que también fue posteriormente mezquita medieval e iglesia cristiana desde la Reconquista en el siglo XV.

El hallazgo de este altar no admite dudas sobre su carácter religioso ya que, como avanza a SUR el director de las excavaciones, el arqueólogo Juan de Dios Ramírez, la primera palabra que se puede leer es precisamente 'Ara'. Además, el descubrimiento abre puertas para arrojar luz sobre uno de los grandes enigmas de la Málaga romana y es la existencia de su templo principal, del que se conoce su existencia, pero no su ubicación. No obstante, tanto la pieza hallada como su entorno tiene todavía un largo camino de estudio para los investigadores.

Así, la pieza hallada destaca por su volumen, por lo que se calcula que pesará en torno a los 200 kilos y no es fácil de trasladar. A ello se une la posición en la se ha descubierto, lo que dificulta la lectura del texto epigráfico, según ha precisado el responsable de los sondeos en el Sagrario. No obstante, el experto ha precisado que la pieza se encuentra en «muy buen estado de conservación», por lo que se espera transcribir las inscripciones sin mucha dificultad para investigar la referencia de las mismas.

De esta forma, el equipo de arqueólogo que trabaja en el yacimiento piensa que, aunque el ara ha aparecido volcada, se encuentra «prácticamente en su sitio original». De esta forma, el texto es la clave para interpretar el hallazgo ya que podría aludir a la existencia de un templo en época romana o, bien, a algún tipo de oración. No obstante, el hallazgo ya supone una aportación muy relevante al conocimiento de la época romana en Málaga, ya que el arqueólogo y director de la excavación ya puede precisar que su aparición «sí nos está marcando ya un espacio eminentemente religioso».

«La propia transcripción del texto nos lo podrá aclarar mejor. Podría ser un templo inicialmente pagano, de época romana, y habría que ver si tiene una evolución a un templo cristiano, pues en torno a los siglos IV y V ya se va adaptando a esa religión, como pudimos comprobar con los materiales que nos salieron en otras intervenciones asociadas a esos niveles», ha precisado Juan de Dios Ramírez.

Según describe el experto, en el hallazgo se han «documentado una serie de estructuras romanas de época bajo-imperial a base de muros de sillares y pavimento asociado y, junto a uno de ellos, hemos documentado esta pieza directamente vinculada a la religiosidad romana».

El siguiente paso, en los próximos días, según Ramírez será «estudiar la forma de extraer con suficiente seguridad esa pieza. Una vez extraída, procederemos a su limpieza y transcripción para poder continuar con el resto de sondeos que venimos realizando para realizar las inyecciones necesarias para evitar el progresivo deterioro del templo».