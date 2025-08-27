Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La cata de calle Císter, junto al Sagrario, es la que ha descubierto los pozos tardoantiguo y almohade. Ñito Salas

Aparecen pozos de la antigua mezquita junto a la Iglesia del Sagrario de Málaga

Las excavaciones en el templo se extenderán hasta el mes de octubre para agotar la secuencia arqueológica tras encontrar estructuras tardoantiguas y un pavimento romano

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:27

El plan era concluir el trabajo de campo para antes de feria. Pero las excavaciones, por naturaleza, son una puerta a desenterrar lo inesperado. Y ... las últimas novedades en las catas de la Iglesia del Sagrario han obligado a arañarle algunas fechas más al calendario para seguir destapando los siglos de historia sepultados bajo sus cimientos. Los últimos hallazgos así lo confirman con la aparición de varios pozos, asociados tanto a la mezquita árabe como a construcciones anteriores de época tardoantigua, además de un pavimento cerámico de tiempos romanos. Para completar el estudio, los expertos han decidido seguir profundizando hasta agotar la secuencia arqueológica de esta cata, paso previo para solucionar las grietas que afectan al templo gótico que data de la época de los Reyes Católicos (siglo XV).

