¿Para qué es la valla metálica que han instalado junto a la iglesia del Sagrario en Málaga?

Tras un lustro cerrada, la iglesia del Sagrario de Málaga espera todavía el momento en el que se lleve a cabo la actuación para frenar la fractura que la divide en dos y que obligó a su cierre por motivos de seguridad. El Obispado tiene estudiada desde hace años la fórmula para parar ese movimiento mediante unas inyecciones controladas de material que se aplicarían a ocho metros de profundidad, para dar más consistencia al terreno sobre el que se asienta el templo.

Sin embargo, el momento de aplicar esas inyecciones no llega aún porque la delegación de la Consejería de Cultura pidió que se llevara a cabo antes una nueva campaña de sondeos arqueológicos, tanto en la cripta de la iglesia como en todo su perímetro exterior, para comprobar que la introducción de ese material de refuerzo en el subsuelo no dañará restos de relevancia.

Esa campaña comenzó a finales de septiembre del año pasado, y todavía no ha finalizado, si bien ya encara su última etapa. Así, tras efectuarse en la cripta de la iglesia y la zona de los jardines que la separan de la Catedral, esta semana ha comenzado en la parte exterior del edificio con la instalación de una valla metálica que arranca junto al patio de los Naranjos y recorre la fachada norte del Sagrario, en la que desde hace años se aprecia la enorme grieta que provocó la inconsistencia del terreno sobre el que fue construida hace tres siglos.

Tras esa valla, el equipo de arqueólogos contratado por el Obispado, comandados por Juan de Dios Ramírez, llevará a cabo la última etapa de los sondeos que, si no surgen retrasos, podría estar finalizada para los primeros días de agosto, antes de que empiece la feria. Ese es el objetivo que se han marcado los responsables de la diócesis para dar por finalizadas unas prospecciones que permitirán tener una completa radiografía de lo que existe bajo esta iglesia y su entorno más cercano.

Es lo que acordaron en noviembre de 2024 los técnicos del Obispado, los arquitectos Juan Manuel Sánchez La Chica y Adolfo de la Torre Prieto, con los funcionarios de Cultura. Lo que se pretende es tener un mapa en tres dimensiones de todos los restos soterrados, ya que esa información será clave a la hora de autorizar el método de reparación que han ideado estos técnicos diocesanos y que, en principio, parece contar con el visto bueno de la Junta.

No serán necesarias nuevas excavaciones

Las citadas inyecciones de material para reforzar los cimientos se llevarán a cabo sin tener que excavar de nuevo, pero la Junta pide antes tener un detallado diagnóstico de lo que esconde el subsuelo para que no se introduzcan en puntos donde puedan dañar restos de importancia.

Las otras excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos años por el Obispado en el entorno del Sagrario, también a petición de la administración regional, permitieron constatar «una potente secuencia arqueológica», según apuntó Cultura en sus informes, que abarca desde la época tardorromana, de la que aparecieron restos paleocristianos. En concreto, trozos de una lucerna o lámpara de cerámica, decorada con una cruz, y platos y patenas con los símbolos del cordero, la paloma y el pavo real que podrían datarse entre los siglos IV y VI después de Cristo. Estos restos fueron limpiados y catalogados para que pasen a formar parte de los fondos del Museo de Málaga. Además, aparecieron muros y partes de la mezquita que inicialmente se utilizó como catedral tras la conquista de la ciudad por parte de los Reyes Católicos.

Según fuentes consultadas, en estos nuevos sondeos no han aparecido por ahora restos de especial relevancia, si bien todavía no han terminado. En cualquier caso, se siguen dando pasos para que llegue la necesaria reparación de la iglesia del Sagrario, cuyo deterioro se hizo más evidente el pasado mes de marzo, cuando se desprendió la cabeza de una de las figuras que decoran su portada del siglo XVI, vestigio de una Catedral gótica que no llegó a realizarse.

No obstante, todo apunta a que al menos un año más podría seguir cerrada esta céntrica iglesia de la capital, en la que solían celebrarse un buen número de bodas al cabo del año. Ante esta situación, la Catedral está albergando celebraciones del sacramento del matrimonio de forma excepcional.

