¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del lunes, 01 de septiembre de 2025

SUR

Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:13

Entérate de los eventos más importantes con el resumen de SUR.es hoy.

Estabilizado el incendio en Monte Coronado en Málaga

Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes

Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos

La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama

La subida del alquiler afloja en la Costa del Sol y se ceba ahora con el interior de España

Hachís y cocaína con logos de marcas de chocolate o ropa deportiva: así operaba una red con sede en Vélez-Málaga

La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado

Aires de Libertad en Los Asperones

La UMA saca a concurso la instalación de una red propia de suministro eléctrico por 41 millones

Ana Mena canta 'Desde Málaga pal mundo' en su debut en Japón

  1. 1 Estabilizado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  4. 4 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  6. 6 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  7. 7 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  8. 8 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
    Aires de Libertad en Los Asperones
  10. 10 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión

