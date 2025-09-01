Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Declarado un incendio forestal en Benalmádena

Vídeo Salvador Salas

Declarado un incendio forestal en Benalmádena

El Infoca ha informado del fuego pasadas las 12.45 de este lunes en la zona de Santangelo Oeste

José Rodríguez Cámara
José Carlos García

José Rodríguez Cámara y José Carlos García

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:02

Nuevo incendio forestal. El Infoca ha informado pasadas las 12.45 horas de un fuego declarado en Benalmádena. Las fotos de varios testigos muestran una ... espesa -y llamativa- nube de humo y llamas en la zona de Santágelo Oeste, en las inmediaciones de la autovía A-7, a medio camino entre los núcleos de Benalmádena Pueblo y Arroyo de la Miel, cerca de Vera Cruz y de las urbanizaciones de Rocas Blancas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  2. 2 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  3. 3 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  4. 4 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
  5. 5

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  6. 6 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  7. 7 Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin
  8. 8 Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas
  9. 9

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal
  10. 10 Fallece Marta Solís, exconcejala de Turismo del Ayuntamiento de Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Declarado un incendio forestal en Benalmádena