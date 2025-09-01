Declarado un incendio forestal en Benalmádena
El Infoca ha informado del fuego pasadas las 12.45 de este lunes en la zona de Santangelo Oeste
Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:02
Nuevo incendio forestal. El Infoca ha informado pasadas las 12.45 horas de un fuego declarado en Benalmádena. Las fotos de varios testigos muestran una ... espesa -y llamativa- nube de humo y llamas en la zona de Santágelo Oeste, en las inmediaciones de la autovía A-7, a medio camino entre los núcleos de Benalmádena Pueblo y Arroyo de la Miel, cerca de Vera Cruz y de las urbanizaciones de Rocas Blancas.
Bomberos y personal de Policía Local se encuentran en el lugar, con apoyo de helicópteros del Infoca que realizan pasadas para descargar agua una y otra vez. Hay un fuerte olor a humo y algunas pavesas han llegado a decenas de metros del paraje en llamas, en la ladera que separa las viviendas y la carretera. Se da la circunstancia de que, la semana pasada, se declaró otro incendio similar, esta vez, sobre el barrio de La Leala, en el límite con Torremolinos.
Los servicios de emergencias municipales apuntan a un incendio de matorral. En estos momentos trabajan en la zona dos brigadas, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente, dos grupos de bomberos forestales, un autobomba, un vehículo semipesado y un ligero por parte del dispositivo Infoca.
Desde el Ayuntamiento se ruega a la población que mantengan las vías de acceso despejadas y que siga en todo momento las indicaciones de las autoridades y la información por fuentes oficiales.
