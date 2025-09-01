Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ana Mena, en su actuación en Tokio el pasado sábado. SUR

Ana Mena canta 'Desde Málaga pal mundo' en su debut en Japón

La artista, la única artista no asiática invitada en el Festival A Nation, actúa ante más de 40.000 espectadores en el estadio Ajinomoto de Tokio

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:39

Lo lleva cantando desde 2020 y se ha convertido en un mantra, en un lema y en la metáfora de su propia carrera. 'Desde Málaga ... pal mundo', la primera frase de su éxito 'A un paso de la luna', no faltó el pasado sábado en el primer concierto en Japón de la artista esteponera Ana Mena, que cantó ante más de 40.000 espectadores en el Festival A-Nation 2025 de Tokio. Todo un hito para la artista que reivindicó sus orígenes con su grito de guerra malagueño en un actuación que también hizo historia al convertirse en la primera artista no asiática en subirse al escenario del estadio Ajinomoto de este popular evento musical de la capital nipona.

