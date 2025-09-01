Ana Mena canta 'Desde Málaga pal mundo' en su debut en Japón

Lo lleva cantando desde 2020 y se ha convertido en un mantra, en un lema y en la metáfora de su propia carrera. 'Desde Málaga ... pal mundo', la primera frase de su éxito 'A un paso de la luna', no faltó el pasado sábado en el primer concierto en Japón de la artista esteponera Ana Mena, que cantó ante más de 40.000 espectadores en el Festival A-Nation 2025 de Tokio. Todo un hito para la artista que reivindicó sus orígenes con su grito de guerra malagueño en un actuación que también hizo historia al convertirse en la primera artista no asiática en subirse al escenario del estadio Ajinomoto de este popular evento musical de la capital nipona.

A medio camino entre el inglés y el español, Ana Mena reconocía al público que este concierto no era uno más. «Arigato», daba las gracias en japonés la cantante que añadía «Esto es loquísimo para mí», decía en castellano a la vez que se disculpaba por no decirlo en inglés porque no lo hablaba «perfecto». «Estoy feliz y muy emocionada, no tengo casi palabras para agradecer este cariño aquí en Japón. Es un sueño para mí. Es mi primera vez y espero que ojalá suceda muchas otras veces», deseó Mena ante el público que llenaba el festival y al que animó a «bailar» y» saltar» con sus hits.

Acostumbrada a llenar estadios en nuestro país, Latinoamericana y Europa, lo de llegar a Japón ha sido una conquista para la propia Ana Mena. «Traer un 'show' a otro país, salir de España es un sueño para cualquier artista», confesaba la malagueña, que volvía al inglés para los agradecimientos y las dedicatorias: «Muchas, muchas gracias por la oportunidad y la energía. Sois una gente increíble. 'Arigato'. Os quiero mucho«.

Acompañada de su cuerpo de baile, la cantante malagueña lo dio todo sobre el escenario en el que no paró de moverse y contagiar al público la marcha y los sones latinos de su 'Música ligera', como dice una de sus canciones. 'Me He Pillao X Ti', 'Se Iluminaba', 'Carita Triste', 'Madrid City' y 'Las 12' formaron parte de la 'playlist' de Ana Mena en Tokio, que también cantó 'A Un Paso De La Luna' y lanzó su lema 'Desde Málaga pal mundo', a la vez que el público le respondía gritándole «Reina, reina» y 'Te queremos».

Una espectadora del concierto en Japón con un cartel para Ana Mena escrito en español. SUR

No faltaron las banderas españolas en el grada, ni tampoco los carteles del público escritos en español que decían: «Venimos aquí para verte». La estrella esteponera actuó junto a grandes nombres del pop asiático, como Zico, Yeji, Treasure, NCT, Wish o Ayumi Hamasaki que también se subieron al escenario del estadio Ajinomoto. Una actuación inédita en la trayectoria internacional de la cantante que, tras el éxito de su segundo álbum, 'Bellodrama', ultima su nuevo trabajo de estudio que tiene previsto lanzar en breve.

DESDE MÁLAGA PAL MUNDO Y DE VERDAD https://t.co/O0qAFdkBYq — Borja Rueda (@borjarueda8) August 30, 2025

Uno de los colaboradores habituales de Ana Mena y responsable de sus coreografías, el también malagueño Borja Rueda, no perdió detalle del debut de su amiga y «true popstar» en Tokio. «Lo orgulloso que estoy de ella es fuerte. Esa luz que desprende no es más que la muestra de que 'she belongs there', y ahora también lo sabe Tokyo», aseguraba el bailarín que también apelaba al grito de guerra que ya se ha hecho famoso: «'Desde Málaga pal mundo' y de verdad».