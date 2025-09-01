Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama

El hombre tenía un taller en el municipio malagueño y la víctima, al parecer, estuvo viviendo con él algunas temporadas

Irene Quirante
Laura Velasco

Irene Quirante y Laura Velasco

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:22

Perdió la vida en Motril tras recibir múltiples golpes en la cabeza. La víctima, una mujer de 54 años, era natural de Cártama, como también ... lo es quien fuera su pareja, a quien la Policía Nacional detuvo inicialmente por quebrantar el alejamiento que tenía hacia ella y, posteriormente, como investigado por el crimen, como han precisado a SUR las fuentes consultadas.

