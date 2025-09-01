La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama

Perdió la vida en Motril tras recibir múltiples golpes en la cabeza. La víctima, una mujer de 54 años, era natural de Cártama, como también ... lo es quien fuera su pareja, a quien la Policía Nacional detuvo inicialmente por quebrantar el alejamiento que tenía hacia ella y, posteriormente, como investigado por el crimen, como han precisado a SUR las fuentes consultadas.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de agosto y el sospechoso, tras pasar a disposición judicial, ya se encuentra en prisión provisional como acusado del homicidio y también por, supuestamente, violar las medidas de alejamiento, ya que, al parecer, constaban varias denuncias hacia él por parte de la víctima.

La investigación continúa declarada secreta y, de acuerdo con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, todavía se están recabando datos del asesinato por presunta violencia machista, sin que este extremo haya sido confirmado de momento.

El crimen sucedió en una vivienda de Motril. El primer aviso al 112 se produjo sobre las 10.35 horas. El detenido salió a la calle para pedir ayuda a una tercera persona, solicitando asistencia urgente para su pareja. Al parecer, contó que ella estaba sangrando y que él no encontraba el teléfono, por lo que no podía dar aviso a los servicios de emergencia.

No obstante, según ha informado IDEAL, la autopsia de la víctima reveló que la supuesta agresión se produjo unas horas antes de que el sospechoso reclamase auxilio para la vecina de Cártama. El 061 la encontró con heridas compatibles con golpes en la cabeza, tras lo que fue evacuada en estado muy grave al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada, donde falleció a las horas.

Al parecer, el arrestado se trasladó de Cártama a Motril hace unos años tras empezar a tener problemas de consumo que lo llevaron a cerrar el taller que tenía en el municipio malagueño, además de provocar la ruptura con su anterior pareja, con la que estuvo varios años casado y con la que tuvo hijos.

Según las fuentes, la víctima, con la que habría iniciado una relación posteriormente, vivió algunas temporadas con él en Motril. Ella constaba en el Sistema VioGén desde octubre de 2024 por denuncias interpuestas hacia el hombre, pese a que habrían mantenido los encuentros entre ambos.