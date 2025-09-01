Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de los paneles solares actualmente instalados en el complejo deportivo de la UMA. SUR

La UMA saca a concurso la instalación de una red propia de suministro eléctrico por 41 millones

La institución académica prevé abaratar un 60% su factura energética anual con la instalación de unos 20.000 paneles fotovoltaicos para su autoconsumo

Susana Zamora

Susana Zamora

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:18

Reducir los costes de su suministro eléctrico, mejorar el consumo actual y contribuir a la descarbonización con una utilización cada vez mayor de energías renovables. ... Esos son los objetivos que se ha propuesto la Universidad de Málaga de aquí a 11 años. Para conseguirlo ha ideado un plan, basado en la construcción de un «anillo eléctrico» propio, al que se interconectarán todos los centros del campus de Teatinos y su ampliación.

