La subida del alquiler afloja en la Costa del Sol y se ceba ahora con el interior de Málaga

Dos meses consecutivos lleva reduciéndose el precio del alquiler en Málaga capital, de acuerdo con cifras de Idealista, que usa los datos de los anuncios ... que se cuelgan en su plataforma, es decir, los precios de salida, no las valoraciones a las que se cierran los contratos. En el mes de julio, los propietarios pedían un 0,2% menos que en junio y en agosto el descenso en las aspiraciones de los dueños de los pisos es de un 0,7%, según acaba de publicar el portal inmobiliario. Con ello, el precio medio del alquiler en la ciudad es de 15,5 euros por metro cuadrado y mes. Con todo, las rentas en Málaga persisten por encima de la media española, que en agosto se situaba en los 14,5 euros por metro cuadrado y mes.

También, con todo y con eso, el precio del alquiler es ahora más caro que hace un año en la ciudad de Málaga. En concreto, los arrendamientos actuales se encuentran un 6,8% por encima de los niveles de doce meses atrás. La subida, por tanto, ya está lejos de las cifras de dos dígitos y a mucho mayor distancia de las capitales de provincia en las que ahora la subida es más intensa y que, en términos generales, son de pequeño tamaño y muchas de ellas de la España mesetaria. Así, Segovia encabeza el ránking con un encarecimiento cercano al 20% (aunque el precio medio se sitúa en los 12,4 euros por metro cuadrado y mes), mientras que en Teruel y Zamora el ascenso es de aproximadamente un 19% (si bien la renta media es de 8,6 y 7,9 euros por metro cuadrado y mes). Los incrementos se sitúan por encima del 15% en Ourense, León y Ciudad Real. Las subidas también son de más de un 10% en ciudades como Guadalajara, Cáceres, Ávila, Palencia, Madrid, Jaén, Oviedo, Albacete o Burgos.

El encarecimiento de las rentas en la capital malagueña, por tanto, también se sitúa por debajo de la media española, que se cifra en un 10,5% interanual.

15,5 euros por metro cuadrado y mes es el precio medio del alquiler en la capital malagueña. La media provincial sube hasta los 16,7 euros, como promedio.

Pese a esta evolución, además, la ciudad de Málaga todavía es la quinta más cara de toda España para vivir de alquiler. Los 15,5 euros por metro cuadrado y mes de esta ciudad sólo se ven superados por los 23,1 de Barcelona; los 22,2 euros de Madrid; los 18,4 euros de San Sebastián; y los 18 de Palma. La capital costasoleña sigue por encima de Valencia, Bilbao o las dos capitales canarias.

Quinta provincia más cara de España

Si saltamos de las capitales a las provincias, la costasoleña ha registrado su primera caída en este mes de agosto en comparación con los niveles de julio. El descenso es mínimo, de un 0,1%, con lo que el precio medio se sitúa en los 16,7 euros por metro cuadrado y mes. Destaca que la renta media provincial supere a la de la capital, cosa que también sucede entre Palma de Mallorca (los citados 18 euros) y Baleares (19,4 euros).

La malagueña también es la quinta provincia más cara del país, por detrás de Madrid (20,5 euros); Barcelona (19,9 euros); Baleares (19,4 euros); y Guipúzcoa (16,7 euros).

En comparación con los niveles de hace un año, la subida del alquiler en el conjunto de la provincia malagueña sí llega a los dos dígitos, en concreto, se sitúa en el 10,5%. Pero hay otros muchos territorios, sobre todo del interior del país, en que los incrementos son muy superiores, porque también los precios parten -y siguen- de niveles mucho más modestos. Así, en la provincia de Zamora alquilar un piso hoy es un 19,3% más caro que hace doce meses (aún se mantiene en los 7,5 euros por metro cuadrado y mes, es decir, cuesta la mitad que en Málaga capital y menos de la mitad que en la provincia); mientras que en Segovia el incremento es de un 17% (hasta los 11,2 euros por metro cuadrado y mes); y en Teruel el encarecimiento es de un 16,5 (hasta los 7,7 euros).

Las subidas oscilan entre el 14% y el 15% en Ourense, Guadalajara, Palencia, Ávila y Toledo.

La provincia más barata de España para alquilar es Jaén, con sus 6,7 euros por metro cuadrado y mes, seguida de Ciudad Real, donde tampoco llega a los 7 euros. A continuación, Badajoz, Cáceres y Cuenca (con unos idénticos 7,3 euros).