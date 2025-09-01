Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La subida del alquiler afloja en la Costa del Sol y se ceba ahora con el interior de Málaga

Las rentas llevan bajando dos meses consecutivos en la ciudad de Málaga, de acuerdo con datos de Idealista, con lo que el encarecimiento interanual no llega al 7%, frente a incrementos de cerca del 20% en Segovia, Teruel y Zamora

Cristina Vallejo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:15

Dos meses consecutivos lleva reduciéndose el precio del alquiler en Málaga capital, de acuerdo con cifras de Idealista, que usa los datos de los anuncios ... que se cuelgan en su plataforma, es decir, los precios de salida, no las valoraciones a las que se cierran los contratos. En el mes de julio, los propietarios pedían un 0,2% menos que en junio y en agosto el descenso en las aspiraciones de los dueños de los pisos es de un 0,7%, según acaba de publicar el portal inmobiliario. Con ello, el precio medio del alquiler en la ciudad es de 15,5 euros por metro cuadrado y mes. Con todo, las rentas en Málaga persisten por encima de la media española, que en agosto se situaba en los 14,5 euros por metro cuadrado y mes.

