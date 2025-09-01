Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Arqueólogos trabajan en la exhumación de una de las fosas comunes localizadas en el cementerio municipal de Campillos. SUR

Hallan 73 víctimas en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos

El número de mujeres supera el 20% de los cuerpos recuperados, muy por encima de la media habitual, y los estudios reflejan evidencias de una elevada violencia en las ejecuciones

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Campillos

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:46

La primera fase de la exhumación de una de las dos fosas comunes halladas en el cementerio municipal de Campillos hace más de un año acaba de concluir. ... El proceso, con una duración aproximada de dos meses y medio, ha supuesto un verano intenso en cuanto a actuaciones en este espacio. El balance de esta primera intervención se cifra en la recuperación de restos de 73 víctimas ejecutadas durante la Guerra Civil.

