Hallan 73 víctimas en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos

La primera fase de la exhumación de una de las dos fosas comunes halladas en el cementerio municipal de Campillos hace más de un año acaba de concluir. ... El proceso, con una duración aproximada de dos meses y medio, ha supuesto un verano intenso en cuanto a actuaciones en este espacio. El balance de esta primera intervención se cifra en la recuperación de restos de 73 víctimas ejecutadas durante la Guerra Civil.

73 cuerpos recuperados durante la primera fase

Estos resultados han sorprendido al equipo de investigación por varios motivos. El primero, el elevado número de mujeres halladas en la fosa, que supera el 20% del total de cuerpos recuperados, un porcentaje muy superior al registrado hasta la fecha en este tipo de exhumaciones, donde la media de víctimas femeninas se situaba entre el 3% y el 5%.

Por otro lado, todo apunta a que el número total de víctimas que se encuentran en la fosa superará con creces las estimaciones iniciales, que rondaban los 150 cuerpos. Este incremento se debe a que la dimensión de la primera fosa excavada ha resultado ser mayor de lo previsto, lo que ha provocado un aumento considerable en los cálculos.

Además de los datos cuantitativos, el equipo de arqueólogos y antropólogos, que ha trabajado de manera continuada durante dos meses y medio en el cementerio de Campillos, ha documentado evidencias de un elevado índice de violencia en la mayoría de las ejecuciones.

En la actualidad, los trabajos se centran en la redacción de los informes preceptivos, documentos obligatorios por ley que deben presentarse tras cada intervención y que sirven de base para posteriores decisiones administrativas, judiciales o vinculadas a la memoria histórica. Paralelamente, se están tomando muestras óseas de las víctimas exhumadas con el objetivo de cotejar el ADN.

Féretros

A los 73 cuerpos de personas ejecutadas hay que añadir la exhumación de los restos de nueve cadáveres de personas fallecidas en los años posteriores a la Guerra Civil y enterradas en féretros justo encima de esta primera fosa excavada. «Es un acto de justicia y reparación. No se trata de reabrir heridas, sino todo lo contrario: de dignificar a todas esas víctimas y lograr que, después de casi 90 años, sus familiares puedan darles sepultura y cerrar así una de las etapas más oscuras de la historia de España», señala el alcalde de Campillos, Daniel Gómez.

Esta primera fase ha contado con un presupuesto cercano a los 30.000 euros y con la participación de alumnado de la Universidad de Málaga, que ha podido iniciarse en el ámbito de la arqueología forense y en la investigación arqueológica. Durante 2026 está prevista la segunda fase de la exhumación de las fosas comunes del cementerio de Campillos.

Este proyecto es fruto de un convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga para el desarrollo de actuaciones en fosas con víctimas de la Guerra Civil y la posguerra en la provincia de Málaga, en el marco del Plan Estatal de Exhumaciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El convenio está coordinado por las profesoras de la Universidad de Málaga, la Dra. María José Berlanga Palomo, del Departamento de Ciencias Históricas, y la Dra. Encarnación Barranquero Texeira, del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea.