La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado

La aerolínea de bandera de Islandia conectará a partir de este sábado, 6 de septiembre, el aeropuerto de Málaga con el de la capital islandesa ... de Reikiavik. La compañía, con más de 85 años de historia, ha programado dos vuelos a la semana, que operarán los miércoles y los sábados.

Eva Bretos Cano, directora de Icelandair en España, asegura que «estamos muy ilusionados con la apertura de esta nueva ruta entre Málaga y Reikiavik. Supone una oportunidad única para acercar Islandia a los viajeros del sur de España, al mismo tiempo que ampliamos las posibilidades de conexión hacia Norteamérica». Además, se muestra confiada en que «este nuevo servicio será muy bien recibido tanto por el viajero de ocio como por el de negocios». En España vuelan también desde Alicante, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife Sur.

60 son los destinos que opera esta compañía en Europa y Norteamérica.

La compañía, con 60 destinos en Norteamérica y Europa, explica que gracias a esta nueva conexión, los pasajeros no sólo podrán descubrir los glaciares, cascadas, geiseres o auroras boreales del país sino que también tendrán acceso a la amplia red de destinos transatlánticos de Icelandair que conecta con ciudades clave como Nueva York, Boston, Washington, Chicago, Denver, Seattle o Toronto, entre muchas otras.

Esta operativa se prolongará hasta el próximo 30 de mayo con dos vuelos semanales en septiembre y octubre así como en abril y mayo, mientras que de noviembre a marzo se ha programado un vuelo a la semana. La compañía tiene previsto hacer una pausa en enero y febrero. En la página web de Icelandair invita a reservar vuelo con los alicientes de «Picasso, tapas y buen ambiente soleado». En la descripción del mismo, advierte de que «todo el mundo se enamora de Málaga, y es fácil entender por qué: playas doradas, plazas soleadas, tapas chisporroteantes, palacios moriscos y las notas persistentes del flamenco en el aire nocturno». Y termina lanzando la pregunta de si Málaga es «la mezcla perfecta de cultura y costa» para responder con un rotundo: «sin duda».