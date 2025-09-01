Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avión de la aerolínea de bandera de Islandia. SUR

La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado

La compañía de bandera de Islandia ha programado dos vuelos a la semana: los miércoles y los sábados

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:35

La aerolínea de bandera de Islandia conectará a partir de este sábado, 6 de septiembre, el aeropuerto de Málaga con el de la capital islandesa ... de Reikiavik. La compañía, con más de 85 años de historia, ha programado dos vuelos a la semana, que operarán los miércoles y los sábados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  2. 2 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  3. 3 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  4. 4 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
  5. 5

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  6. 6 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  7. 7 Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin
  8. 8 Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas
  9. 9

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal
  10. 10 Fallece Marta Solís, exconcejala de Turismo del Ayuntamiento de Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado

La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado