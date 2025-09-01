Medios aéreos se suman al incendio en el paraje del Monte Coronado en Málaga

Un nuevo incendio se ha originado en la zona del Monte Coronado, en la capital. En la zona ya están actuando medios aéreos del Infoca ... para evitar que se extienda. En la zona se encuentran dos brigadas especiales, un vehículo autobomba y un helicóptero Súper Puma. Posteriormente, y viendo la evolución de las llamas, se han incorporado al operativo dos aviones de carga.

🔴#IFMálaga, paraje Monte Coronado.



🛩️Se incorporan dos aviones de carga en tierra a los trabajos de extinción. https://t.co/FKrrai8y6v pic.twitter.com/FgTHi7OFxS — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) September 1, 2025

Junto con los medios desplegados por el Infoca, hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones formadas por tres vehículos autobomba, dos vehículos nodriza y un vehículo ligero procedentes de los parques Central (Martiricos), Limonar y Teatinos de Málaga.

Se trata de segundo fuego que se produce en el mismo entorno de la ciudad. El pasado 18 de agosto efectivos del Infoca y del Cuerpo de Bomberos sofocaron un incendio de similares características en esta zona de Palma-Palmilla.