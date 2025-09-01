Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Medios aéreos se suman al incendio en el paraje del Monte Coronado en Málaga

Sur

Medios aéreos se suman al incendio en el paraje del Monte Coronado en Málaga

El humo es visible desde diferentes puntos de la capital

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:45

Un nuevo incendio se ha originado en la zona del Monte Coronado, en la capital. En la zona ya están actuando medios aéreos del Infoca ... para evitar que se extienda. En la zona se encuentran dos brigadas especiales, un vehículo autobomba y un helicóptero Súper Puma. Posteriormente, y viendo la evolución de las llamas, se han incorporado al operativo dos aviones de carga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  2. 2 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  3. 3 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
  4. 4 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  5. 5

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  6. 6 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  7. 7 Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin
  8. 8 Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas
  9. 9 Seis viviendas desalojadas y cortes de tráfico por un incendio forestal en Benalmádena
  10. 10

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Medios aéreos se suman al incendio en el paraje del Monte Coronado en Málaga