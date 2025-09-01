Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hachís y cocaína con logos de marcas de chocolate o ropa deportiva: así operaba una red con sede en Vélez-Málaga

Para dificultar su detección, los narcóticos eran embalados en cajas de cartón forradas interiormente con espuma de poliuretano y marcadas con etiquetas de conocidas firmas comerciales

SUR

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:51

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a los Grupos de las Unidades de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de las comisarías de Vélez-Málaga y ... de La Línea de la Concepción (Cádiz), han desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de hachís y cocaína a nivel nacional, que utilizaba etiquetas con logotipos de conocidas marcas comerciales. Hay cuatro detenidos.

