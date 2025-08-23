Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del sábado, 23 de agosto de 2025

SUR

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:34

Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria

LEER LA NOTICIA

Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva

LEER LA NOTICIA

El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría

LEER LA NOTICIA

Málaga apura la fiesta a la espera de la última noche en el Real

LEER LA NOTICIA

Muere un vecino de Periana mientras practicaba parapente en Loja

LEER LA NOTICIA

La Feria de Málaga más blindada: de patrulla con los centinelas del real

LEER LA NOTICIA

El hongo 'mildiu' causa estragos en los viñedos malagueños: la producción de uvas desciende un 30%

LEER LA NOTICIA

Cae en Puerta Blanca el segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado

LEER LA NOTICIA

Decenas de personas reclaman que no se cierren las urgencias del Calvario y la Junta responde que se mantendrán

LEER LA NOTICIA

Top 50
  1. 1 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  2. 2 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud
  3. 3 Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto
  4. 4 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  5. 5

    La Feria de Málaga más blindada: de patrulla con los centinelas del real
  6. 6 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  7. 7 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  8. 8 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  9. 9

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  10. 10 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva

