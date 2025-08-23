Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva

Salió a bucear cerca de Ceuta junto a unos amigos, pero las fuertes corrientes lo dejaron a la deriva y fue rescatado a 24 millas ... de la costa de Caleta de Vélez. Es lo que le ha ocurrido a un joven marroquí de 23 años, que ahora se recupera en el hospital de Motril, a donde fue evacuado tras ser rescatado por Salvamento Marítimo, después de que lo avistara un buque carguero mercante en alta mar.

El náufrago ha relatado a la Policía Nacional que salió a bucear en la tarde del pasado miércoles y fue arrastrado por la marea. Según fuentes policiales, el joven de 23 años se encontraba al parecer con un grupo de amigos en la zona de Castillejos, un municipio marroquí situado en la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas y cercano a Ceuta, en una inmersión cuando las corrientes marinas se lo llevaron.

El hombre salió a superficie, pero perdió de vista a sus amigos y la intensidad de la marea lo dejó a la deriva. Aunque en un primer momento trascendió que el chico había estado a la deriva cerca de seis días, de acuerdo con fuentes policiales, el joven ha relatado que ha estado solamente dos días perdido en alta mar. Una vez que le den el alta en el hospital, el joven podrá volver a Marruecos.

Signos de hipotermia

La tripulación de un barco mercante que navegaba hacia Portugal lo localizó en la mañana de este pasado viernes flotando en el mar, vestido con un neopreno, y dio aviso inmediato al Servicio Marítimo. El joven tenía signos de hipotermia, pero se encontraba estable.

El coordinador del helipuerto municipal de emergencias de Motril, explicó que, tras recibir el aviso, se activó el helicóptero Helimer 215, que se desplazó hasta la zona para efectuar el rescate. El náufrago fue trasladado hasta el helipuerto de emergencias de Motril, el punto más cercano para garantizar su evacuación rápida, debido a la cercanía al hospital Santa Ana.

A su llegada a tierra, el joven fue recibido por Policía Local, Policía Nacional, bomberos y personal del servicio médico 061. Presentaba signos de deshidratación y se encontraba semiinconsciente; según declaró, tiene entre 23 y 24 años y apenas habla español. Fue atendido de inmediato por los servicios médicos y trasladado al Hospital Santa Ana, donde permanece ingresado.