Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del buque mercante que avistó al naúfrago este pasado viernes frente a las costas de Caleta de Vélez.

Imagen del buque mercante que avistó al naúfrago este pasado viernes frente a las costas de Caleta de Vélez. SALVAMENTO MARÍTIMO
Sucesos en Málaga

Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva

El joven, de 23 años, salió desde Ceuta y fue rescatado 48 horas después a 24 millas de la costa de Caleta y con signos de hipotermia

Eugenio Cabezas / Pilar García-Trevijano

Eugenio Cabezas / Pilar García-Trevijano

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:09

Salió a bucear cerca de Ceuta junto a unos amigos, pero las fuertes corrientes lo dejaron a la deriva y fue rescatado a 24 millas ... de la costa de Caleta de Vélez. Es lo que le ha ocurrido a un joven marroquí de 23 años, que ahora se recupera en el hospital de Motril, a donde fue evacuado tras ser rescatado por Salvamento Marítimo, después de que lo avistara un buque carguero mercante en alta mar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  2. 2 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  3. 3 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  4. 4 Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto
  5. 5 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  6. 6 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud
  7. 7 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  8. 8

    La Feria de Málaga más blindada: de patrulla con los centinelas del real
  9. 9 Susto en el paseo marítimo de Málaga por el incendio de un vehículo
  10. 10

    Las personas mayores de 50 años se lanzan a hacer deporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva