Imagen de la administración de Puerta Blanca que ha vendido el segundo premio de la Lotería nacional Lotería Nacional
Málaga capital

Cae en Puerta Blanca el segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado

El primer premio, el 33.585, se ha consignado en varias provincias a nivel nacional

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:59

La administración número 51, denominada 'La Gata Loca' y ubicada en la barriada de Puerta Blanca de la capital, ha vendido el segundo premio del ... sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 23 de agosto. Este puesto de lotería enclavado en Carretera de Cádiz, en la calle Catapilco número 3 para más señas, ha despachado el 65.927 agraciado con 120.000 euros al número). Esta combianción agraciada también se ha consigando en otras provincias como Alicante, Barcelona, Córdoba y Jaén.

