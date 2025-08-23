Cae en Puerta Blanca el segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado
El primer premio, el 33.585, se ha consignado en varias provincias a nivel nacional
Málaga
Sábado, 23 de agosto 2025, 13:59
La administración número 51, denominada 'La Gata Loca' y ubicada en la barriada de Puerta Blanca de la capital, ha vendido el segundo premio del ... sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 23 de agosto. Este puesto de lotería enclavado en Carretera de Cádiz, en la calle Catapilco número 3 para más señas, ha despachado el 65.927 agraciado con 120.000 euros al número). Esta combianción agraciada también se ha consigando en otras provincias como Alicante, Barcelona, Córdoba y Jaén.
Por su parte, el primer premio, el 33.585 (con una recompensa de 600.000 euros al número), se ha consignado en las siguientes provincias: Alicante, Barcelona, Burgos, Madrid, Palencia, Sevilla y Valencia.
Por último, el reintegro ha recaído en los números 5, 9 y 4. Consulta los números y las administraciones agraciadas.
