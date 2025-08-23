Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria

Tragedia en la Vuelta Internacional Junior a la Ribera del Duero, en la que ha fallecido un ciclista de 17 años. Se trata de Iván ... Meléndez Luque, natural de la localidad malagueña de Colmenar, corredor del equipo Tenerife-Cabberty. Fue este sábado, durante la segunda etapa de la prueba, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.

Una aparatosa caída sobre las 12.30 horas, con muchos corredores involucrados, fue la causa de la tragedia. Sucedió tras el cruce de la N-234 entrando al paraje natural El Amogable. El joven falleció en el trayecto al hospital, mientras era trasladado por los servicios sanitarios. Más de diez corredores cayeron sobre él después de que el fallecido se golpeara con el suelo tras un reventón en la rueda de su bicicleta.

El joven, con una gran proyección, había sido incluido en la lista para la prueba a última hora para sustituir a un compañero lesionado. La carrera fue neutralizada en el momento del accidente y posteriormente suspendida. La dirección de la prueba, además, anuncia la suspensión definitiva de esta edición.

La organización manda sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del deportista y anuncia que a las 10.30 horas de este domingo habrá un acto en la Plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero para rendir homenaje al fallecido.