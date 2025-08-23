Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Algunos corredores, en la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero. Vuelta Junior a la Ribera del Duero
Sucesos

Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria

La causa de la tragedia fue una aparatosa y masiva caída en la Vuelta Junior a la Ribera del Duero. El joven era de Colmenar y corría para el Tenerife-Cabberty

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:22

Tragedia en la Vuelta Internacional Junior a la Ribera del Duero, en la que ha fallecido un ciclista de 17 años. Se trata de Iván ... Meléndez Luque, natural de la localidad malagueña de Colmenar, corredor del equipo Tenerife-Cabberty. Fue este sábado, durante la segunda etapa de la prueba, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.

