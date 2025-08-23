El hongo 'mildiu' causa estragos en los viñedos malagueños: la producción de uvas desciende un 30%

Como dice el refrán 'nunca llueve a gusto de todos'. Las abundantes lluvias de este año hidrológico han puesto fin a casi un lustro de sequía ... y han beneficiado a todos los cultivos, aunque en el caso de las viñas ha ocasionado también la aparición del temido hongo del 'mildiu'. Como ya se vaticinaba hace unas semanas, el pasado junio, la cosecha de uvas de este año en Málaga va a descender considerablemente por ello. En un principio se vaticinó una caída de la producción de en torno al 40%, una cifra que finalmente no será tan elevada, situándose en alrededor de un 30%.

De esta forma, la vendimia de este año en la provincia de Málaga, que ya comenzó hace varias semanas por las variedades más tempranas de uva blanca, está siendo una de las más complejas de los últimos tiempos, marcada por un doble escenario: por un lado, unas condiciones climáticas que han favorecido el desarrollo vegetativo de la vid y la buena calidad de la uva; por otro, la fuerte incidencia del 'mildiu' en determinadas comarcas, con consecuencias desiguales en el territorio.

Las precipitaciones han aumentado en un 28% respecto a la media histórica, especialmente en octubre, marzo y abril

Desde septiembre de 2024 hasta hoy, las precipitaciones han aumentado en un 28% respecto a la media histórica, con especial intensidad en octubre, marzo y abril. A esto se suma un incremento generalizado de las temperaturas, que entre abril y agosto han llegado a superar en más de dos grados centígrados el promedio habitual. Estas condiciones han favorecido la maduración de la uva, pero también han propiciado la aparición del hongo, con graves efectos en algunas explotaciones.

En el ámbito fitosanitario, el 'mildiu' ha tenido un impacto significativo en las principales zonas vitivinícolas de Andalucía. En el caso de Málaga, ya iniciada la vendimia, se confirma una incidencia desigual entre las distintas zonas: en Manilva, la Axarquía occidental y los Montes de Málaga se han producido pérdidas de hasta el 80% de la cosecha en numerosas parcelas. En la comarca de Antequera, la incidencia es heterogénea, con explotaciones indemnes y otras con daños de hasta el 50 %, según han informado desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga en un comunicado.

Variedades

Por el contrario, en la Axarquía oriental y en la Serranía de Ronda la presencia del hongo ha sido mínima. Esta desigual afectación responde a la diversidad medioambiental, varietal y de sistemas de cultivo, al aislamiento físico de las zonas productoras y a la especial sensibilidad de las variedades predominantes en Málaga (moscatel de Alejandría y Pedro Ximénez), concentradas en las zonas más afectadas.

La campaña de recolección se está desarrollando casi simultáneamente en la Axarquía, desde el pasado 30 de julio, y en la comarca Norte, desde el 4 de agosto, con un ligero retraso respecto a las dos campañas precedentes. Actualmente, va avanzando como es habitual de este a oeste con nuevas bodegas y fincas, «previéndose su conclusión en la Serranía de Ronda durante la primera quincena de octubre, siempre que las condiciones climáticas se mantengan estables»; han apostillado desde el Consejo Regulador en el mencionado comunicado.

En las pasas se estima una pérdida de entre el 40 y el 50% de la cosecha, con una producción final de 600 toneladas

A pesar del impacto del 'mildiu', las previsiones apuntan a que la producción total para la elaboración de vinos ronde los dos millones de kilogramos, lo que supondría una merma de alrededor del 30 % con respecto a 2024. En el caso del sector de la uva pasa con Denominación de Origen, más dependiente de la Axarquía occidental, la situación es aún más delicada: se estima una pérdida de entre el 40 y el 50% de la cosecha, con una producción final de unas 600 toneladas de uva fresca.

En conjunto, la vendimia de este año 2025 en Málaga «se perfila con una menor cantidad, pero con una calidad de fruto calificada como buena o muy buena, lo que permitirá mantener la excelencia de los vinos y pasas de la provincia pese a las dificultades», han apostillado desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga en un comunicado.