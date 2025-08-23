Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de la vendimia en la Axarquía. E. CABEZAS

El hongo 'mildiu' causa estragos en los viñedos malagueños: la producción de uvas desciende un 30%

La incidencia de la plaga deja un balance desigual entre las comarcas, pudiendo llegar al 80% en algunas zonas, pero con buena calidad de la fruta en toda la provincia y una cosecha que rondará los dos millones de kilos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:14

Como dice el refrán 'nunca llueve a gusto de todos'. Las abundantes lluvias de este año hidrológico han puesto fin a casi un lustro de sequía ... y han beneficiado a todos los cultivos, aunque en el caso de las viñas ha ocasionado también la aparición del temido hongo del 'mildiu'. Como ya se vaticinaba hace unas semanas, el pasado junio, la cosecha de uvas de este año en Málaga va a descender considerablemente por ello. En un principio se vaticinó una caída de la producción de en torno al 40%, una cifra que finalmente no será tan elevada, situándose en alrededor de un 30%.

