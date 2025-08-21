Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El embalse de La Viñuela roza el 45% de su capacidad,con 75 hectómetros cúbicos. E. CABEZAS

La Axarquía traza su hoja de ruta para conseguir una agricultura más sostenible con las aguas regeneradas

Bioazul, Trops, el IHSM La Mayora y los regantes de Algarrobo finalizan un estudio que apuesta por el aprovechamiento del contenido nutricional de los recursos hídricos depurados para reducir el uso de fertilizantes minerales

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:33

Las abundantes lluvias en lo que va de año hidrológico han puesto fin a casi un lustro de sequía extrema en la provincia, que ha ... tenido una especial incidencia en la Axarquía. Centenares de hectáreas de cultivos subtropicales, especialmente de aguacates y, en menor medida, de mangos, se han visto muy afectadas. Muchos agricultores han optado por renovar sus plantaciones ahora que ha vuelto a llover y las perspectivas son de nuevo halagüeñas para las explotaciones.

