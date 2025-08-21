La Axarquía traza su hoja de ruta para conseguir una agricultura más sostenible con las aguas regeneradas

Las abundantes lluvias en lo que va de año hidrológico han puesto fin a casi un lustro de sequía extrema en la provincia, que ha ... tenido una especial incidencia en la Axarquía. Centenares de hectáreas de cultivos subtropicales, especialmente de aguacates y, en menor medida, de mangos, se han visto muy afectadas. Muchos agricultores han optado por renovar sus plantaciones ahora que ha vuelto a llover y las perspectivas son de nuevo halagüeñas para las explotaciones.

El uso de las aguas regeneradas ha permitido compensar la drástica reducción de recursos hídricos en la zona procedentes del embalse de La Viñuela, que llegó a estar interrumpido desde el 1 de octubre de 2022 hasta el pasado verano, cuando se otorgaron tres hectómetros para riegos de emergencia. Para este año la situación es completamente diferente y se han planificado 12,8 hectómetros cúbicos para la zona regable del Plan Guaro, lo que supone unos 2.000 metros cúbicos por hectárea.

El proyecto busca la mejor fórmula para optimizar el agua disponible, ya sea del pantano, de pozos o las regeneradas

Ante este difícil panorama, el uso eficiente de los recursos hídricos se ha convertido en uno de los grandes desafíos para las administraciones públicas y los agricultores. En este contexto, la empresa malagueña Bioazul lleva varios años diseñando aplicaciones y realizando estudios sobre el terreno para dar con la mejor fórmula para optimizar el agua disponible, ya sea del pantano, de los pozos o las regeneradas. En concreto, ante los retos derivados del cambio climático, la empresa malagueña ha puesto en marcha un laboratorio de investigación, que han bautizado como 'Living Lab', un espacio de investigación y desarrollo que ha permitido crear y probar soluciones tecnológicas para optimizar el uso del agua y mejorar la sostenibilidad de los cultivos, con especial foco en la Axarquía.

El llamado grupo operativo Axarquía Sostenible, liderado por Bioazul junto a la cooperativa veleña Trops, el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Málaga (UMA) y la comunidad de regantes de Algarrobo, ha finalizado sus trabajos tras 24 meses de intensa actividad, por lo que ha presenta ahora los principales resultados del proyecto, ya disponibles en la nueva sección de su página web https://axarquiasostenible.es.

Impacto del cambio climático

El proyecto nació con un objetivo claro: impulsar el uso sostenible de las aguas regeneradas en la agricultura de la comarca de la Axarquía, en un contexto marcado por la escasez hídrica, el impacto del cambio climático y la necesidad de mejorar la eficiencia del riego y la fertilización. A modo de ejemplo, el pantano de La Viñuela, principal fuente de agua para riego en la comarca, se encontraba en 2023 al 9,7% de su capacidad, lo que reflejaba la gravedad del problema para la sostenibilidad del sector agrícola en la zona.

La propuesta del grupo operativo se centró en el aprovechamiento del contenido nutricional de las aguas regeneradas para reducir el uso de fertilizantes minerales, mejorar la rentabilidad y minimizar impactos ambientales, especialmente en cultivos subtropicales como el aguacate, el mango, la pitaya o el maracuyá. Entre los principales resultados del proyecto destacan el desarrollo y la validación de una aplicación gratuita para la gestión del fertirriego, accesible en la dirección https://axarquiasostenibleapp.com/login, que permite calcular las necesidades nutricionales de los cultivos de aguacate y mango, ajustarlas en función de la calidad del agua regenerada disponible y optimizar el uso de agua y fertilizantes minerales.

El riego con agua regenerada permitió el cultivo sin la aplicación de abonos y sin apenas desajustes fisiológicos

La implantación exitosa en invernadero de un sistema de riego de precisión con sensores y el desarrollo de una plataforma digital para el control de riego adaptada al uso de aguas regeneradas en cultivos de pitaya y maracuyá. «El seguimiento de los estados hídrico y nutricional de los cultivos ha permitido comprobar que las consignas de riego establecidas y la fertilización utilizada se han adaptado muy bien a las necesidades de las plantas», han destacado desde Bioazul en un comunicado.

El riego con agua regenerada permitió el desarrollo del cultivo sin la aplicación de abonos minerales y sin apenas desajustes fisiológicos, al menos en el cultivo de maracuyá, gracias a su alto contenido en nutrientes esenciales, lo que representa un ahorro potencial para el agricultor. La iniciativa ha constatado la «buena adaptación de la pitaya y la maracuyá al entorno de cultivo en maceta y al manejo agronómico implementado, especialmente en lo referente al riego». De esta forma, las plantas no mostraron síntomas de desequilibrio hídrico y los niveles de drenaje fueron adecuados, según los impulsores del proyecto de investigación.

Ausencia de metales pesados

En concreto, en maracuyá, las mediciones de conductancia estomática y potencial hídrico evidenciaron cierto estrés hídrico en las plantas regadas con agua regenerada, aunque sin comprometer su desarrollo. A nivel nutricional, los análisis foliares no detectaron deficiencias relevantes ni acumulaciones perjudiciales en maracuyá, destacando la ausencia de metales pesados y una adecuada concentración de nutrientes clave, incluso sin la aplicación de fertilizantes en el tratamiento con agua regenerada.

Por su parte, en pitaya, se realizaron análisis similares, incluyendo el estudio del contenido de agua y nutrientes en diferentes secciones del cladodio. Al igual que en la maracuyá, el riego con agua regenerada «resultó viable sin consecuencias fisiológicas negativas destacables». El análisis comparativo de los datos ha evidenciado que el agua regenerada puede contener ciertos iones como el sodio, que podrían ser perjudiciales para algunas especies vegetales si no se gestionan adecuadamente. El estudio energético realizado y la propuesta de instalación solar fotovoltaica en la parcela experimental permitirían una reducción del 57% en el consumo energético del sistema de regeneración, con un ahorro del gasto eléctrico del 46% y un periodo de retorno de la inversión de entre 5,7 y 7,7 años.

Por su parte, un análisis coste-beneficio demuestra que el modelo propuesto de tratamiento y reutilización de aguas residuales urbanas en la comarca oriental «es viable técnica, agronómica y económicamente, siempre que se den condiciones adecuadas como escalabilidad, ajuste de precios e incentivos». Es decir, al escalar la capacidad de tratamiento a 150 metros cúbicos/día, el precio por metro cúbico se reduciría significativamente hasta 0,27 euros/metro cúbico. Los investigadores han resaltado «la alineación de esta estrategia con los marcos normativos actuales (Real Decreto 1085/2024 y Reglamento (UE) 2020/741) y con los principios de la economía circular y la adaptación al cambio climático».

El grupo llevó a cabo una intensa labor de comunicación, divulgación y transferencia de conocimiento

El grupo de investigación de Axarquía Sostenible también llevó a cabo una intensa labor de comunicación, divulgación y transferencia de conocimiento, que incluyó más de 1.000 visitas a la web, más de 460 seguidores en redes sociales, 128 publicaciones en medios y plataformas digitales, 15 actividades de 'networking', 5 visitas técnicas a la parcela experimental, tres jornadas técnicas y dos talleres formativos, con más de 150 participantes. Igualmente, los promotores han elaborado boletines, material formativo y una ficha técnica EIP-Agri.

En el marco del proyecto, se ha llevado a cabo la producción de un vídeo-reportaje, que está disponible en la web. Con estos resultados, el grupo operativo ha considerado que se «demuestra que es posible avanzar hacia una agricultura más eficiente, sostenible y rentable mediante el uso de aguas regeneradas, la innovación tecnológica y la implicación del tejido productivo local» en la Axarquía. Los informes técnicos, la herramienta digital, el análisis coste-beneficio y todos los materiales están disponibles en la web del proyecto, https://axarquiasostenible.es