Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un pasero en la Axarquía. E. CABEZAS

Las pasas moscatel de la Axarquía, «en peligro de extinción»: la cosecha cae un 80% por la plaga de un hongo

La producción de las uvas tostadas al sol desciende en la comarca oriental por los efectos del 'mildiu', con apenas un pasero y medio por explotación

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 19 de agosto 2025, 15:24

Un sector «en serio peligro de extinción». Los productores de la uva pasa moscatel de Alejandría en la Axarquía volverán a sufrir, una campaña ... más, una drástica disminución de sus producciones en esta nueva campaña de 2025. Este año habrá una disminución del 80% en la cosecha, lo que traerá consigo que muchos paseros de la Axarquía se encuentren vacíos y amenaza con la desaparición de un sector que no levanta cabeza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  3. 3 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  4. 4 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  5. 5 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  6. 6 El terral eleva a naranja el aviso por calor en Málaga: ¿hasta cuándo durará?
  7. 7 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  8. 8

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  9. 9 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  10. 10 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las pasas moscatel de la Axarquía, «en peligro de extinción»: la cosecha cae un 80% por la plaga de un hongo

Las pasas moscatel de la Axarquía, «en peligro de extinción»: la cosecha cae un 80% por la plaga de un hongo