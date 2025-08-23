Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del acceso a Periana, en la Alta Axarquía. E. CABEZAS
Sucesos en Málaga

Muere un vecino de Periana mientras practicaba parapente en Loja

El fallecido, de 68 años, era muy aficionado a este deporte, natural de la capital y llevaba una década viviendo en la localidad de la Alta Axarquía

Eugenio Cabezas / Pilar García-Trevijano

Eugenio Cabezas / Pilar García-Trevijano

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:07

Consternación en la pequeña localidad axárquica de Periana por la muerte de Paco, un vecino de 68 años mientras practicaba parapente en la localidad granadina ... de Loja. El accidente mortal tuvo lugar este pasado viernes. El fallecido era natural de la capital malagueña y llevaba viviendo una década en la localidad de la Alta Axarquía. Era un gran aficionado a este deporte de riesgo.

