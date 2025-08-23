Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de un coche de Policía Local de Loja. SUR

Muere un parapentista de 68 años al sufrir una caída en Loja

La Policía Local del municipio alertó al 112 del suceso ocurrido en la calle Peñón Prieto, una zona habitual de aterrizaje

Ep

Loja (Granada)

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:01

Un parapentista de 68 años ha fallecido en Loja (Granada) tras sufrir una caída, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias ... de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, en una nota.

