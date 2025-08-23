Muere un parapentista de 68 años al sufrir una caída en Loja
La Policía Local del municipio alertó al 112 del suceso ocurrido en la calle Peñón Prieto, una zona habitual de aterrizaje
Ep
Loja (Granada)
Sábado, 23 de agosto 2025, 16:01
Un parapentista de 68 años ha fallecido en Loja (Granada) tras sufrir una caída, según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias ... de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, en una nota.
La Policía Local del municipio granadino ha llamado al teléfono 112 a las 19,45 horas del viernes para informar de los hechos y solicitar la presencia de los servicios médicos; indicaban en su aviso que un parapentista había sufrido una caída en la calle Peñón Prieto, una zona habitual de aterrizaje.
La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, al Centro de Control Aéreo y al de Coordinación y Rescate.
Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento del parapentista, un varón de 68 años; la Guardia Civil, por su parte, ha indicado que ha sido activado el protocolo judicial.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.