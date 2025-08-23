El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría

Nuevo movimiento político en la Serranía de Ronda en pleno verano. El PSOE, un grupo independiente y un concejal del PP han presentado una moción ... de censura contra el actual alcalde popular de Benalauría, Cristóbal Díaz, que fue registrada a última hora de este viernes en el registro del Ayuntamiento de esta localidad, de 465 habitantes, enclavada en el Valle del Genal.

La moción está firmada por la única concejala del PSOE en el Consistorio, Cristina Márquez, que ha sido propuesta como candidata a la Alcaldía; los dos ediles de la Agrupación de Electores de Benalauría, Alejandra Orellana y Enrique Álvarez Jiménez; y Alejandro Guerrero, que fue en las listas del PP como independiente y actualmente es el teniente de alcalde responsable de Medio Ambiente, Pedanías y Fiestas, según confirmaron fuentes consultadas.

Los promotores de la moción de censura apelan a la «parálisis» en la gestión del municipio y al «descontento» de los ciudadanos para presentarla, según las fuentes. Mientras que desde el PP, otras fuentes han apuntado que se va a expulsar a Guerrero del equipo de gobierno para que en el futuro no pueda asumir nuevas responsabilidades en la gestión ni tener un sueldo público.

La de Benalauría es la segunda moción de censura presentada en la Serranía de Ronda en las últimas semanas tras la que tuvo lugar en Benaoján, aunque esta finalmente no salió adelante al no acudir al pleno donde se votó ni los cuatros concejales del PSOE ni el edil del PP que apoyaba la destitución del alcalde popular Guillermo Becerra.

La octava de este mandato

Con la de Benalauría son ocho las mociones de censura presentadas en la provincia durante el presente mandato. De ellas siete han salido adelante: Mijas, donde la popular Ana Mata desbancó al socialista Josele González; Humilladero, donde Auxiliadora Gámez (PSOE) relevó a Miguel Ángel Pérez (PP) con el apoyo de IU; Carratraca, donde la popular Marian Fernández relevó a Antonio Sepúlveda (IU) con el respaldo de una edil socialista; Comares, donde el PSOE y el PP se aliaron para que el socialistas José Miguel Ruiz sustituyera a Eva Aguilar; Manilva, donde Compromiso Manilva e IU unieron sus fuerzas para desalojar al popular José Manuel Fernández de la Alcaldía; y Totalán, donde el popular Víctor Martín perdió la vara de mando tras el acuerdo del PSOE con una edil independiente para que el socialista Miguel Ángel Escaño recuperará la Alcaldía. Mientras que una, de la Benaoján, fue fallida.

Cuando en los próximos días se celebre el pleno que debatirá la moción de censura y se confirme la llegada a la Alcaldía de Benaoján de Cristina Márquez, habrá una nueva mujer al frente de un Ayuntamiento en la provincia, elevando la cifra hasta las 26.

Con este movimiento, el PP se quedará con 46 consistorios de los 103 de la provincia; el PSOE subirá a los 40, mientras que el resto quedarán en los 9 de IU, los 4 de Por Mi Pueblo y los 4 de las formaciones independientes.