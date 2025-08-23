Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de Benalauría y en la foto redonda, el actual regidor. sur

El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría

Política. ·

La socialista Cristina Márquez es la candidata a sustituir a Cristóbal Díaz al frente de este Ayuntamiento del Valle del Genal

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:00

Nuevo movimiento político en la Serranía de Ronda en pleno verano. El PSOE, un grupo independiente y un concejal del PP han presentado una moción ... de censura contra el actual alcalde popular de Benalauría, Cristóbal Díaz, que fue registrada a última hora de este viernes en el registro del Ayuntamiento de esta localidad, de 465 habitantes, enclavada en el Valle del Genal.

