Decenas de personas reclaman que no se cierren las urgencias del Calvario y la Junta responde que se mantendrán

Decenas de personas, entre 300 y 600, según los organizadores, han exigido en Torremolinos el mantenimiento de las Urgencias en el centro de salud de ... San Miguel, en El Calvario.

La protesta estaba convocada por PSOE e IU-Podemos a raíz de un anuncio de la Junta de Andalucía sobre este servicio en el municipio, una apuesta que supone el desbloqueo de un proyecto muy demandado en el Hospital Marítimo, que, en nota de prensa, detalló así: «La rehabilitación de este módulo del centro sanitario se proyecta sobre una superficie construida total de más 765 metros cuadrados para ubicar el servicio de Urgencias que actualmente se presta en el centro de salud San Miguel. Una vez trasladado el servicio al espacio en el Hospital Marítimo, y liberado el espacio en el centro de salud, se podrán ampliar el número de consultas».

De nada ha servido que la alcaldesa, Margarita del Cid, en una comparecencia pública y que, posteriormente, en un comunicado, el Gobierno andaluz, hayan asegurado que la apertura de las Urgencias en el Marítimo no implica el cierre de las de San Miguel.

«El pasado 30 de julio, la señora Del Cid junto a Patricia Navarro, delegada de la Junta en Málaga, anunciaron que iban a cerrar las urgencias de El Calvario y que las iban a trasladar al Hospital Marítimo. Dos semanas después, la señora Del Cid, se limitó a acusar a la oposición de que era todo un bulo cuando la hemeroteca está ahí y los vídeos están ahí. El pueblo de Torremolinos se ha movilizado», han expresado los socialistas sobre la manifestación.

«Urgencias en el Marítimo sí, pero las de El Calvario no se tocan«, ha asegurado el secretario general del PSOE local, Antonio Navarro.

Ampliar

En esta línea, David Tejeiro, concejal de IU-Podemos en la Corporación, reflexionó: «Nos alegramos de las declaraciones de la alcaldesa y la invitamos a que se sume a la protesta». Esta fuerza ha mostrado su satisfacción por el gran éxito de participación de la protesta en la calle, que se suma a otras acciones, como la colocación de pancartas en defensa de la asistencia sanitaria 24 horas en el castizo barrio de Torremolinos, y dejan claro que se mantendrán las medidas de presión hasta que la Administración regional sea contundente sobre la continuidad de las Urgencias en El Calvario. Además, han lamentado la campaña del Gobierno local del PP de «descredito» para tratar de desmovilizar a la ciudadanía en defensa de una prestación básica.

El próximo jueves, en el pleno del Ayuntamiento, PSOE e IU-Podemos presentarán una moción conjunta que reclama que la apertura de las Urgencias en Playamar no sea a costa de la pérdida de las de San Miguel.