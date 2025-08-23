Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

La protesta, en la calle Rafael Quintana Rosado. SUR

Torremolinos

Decenas de personas reclaman que no se cierren las urgencias del Calvario y la Junta responde que se mantendrán

PSOE e IU-Podemos están detrás de una protesta que, según el Gobierno local del PP no tiene sentido, porque el servicio no se cierra

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:24

Decenas de personas, entre 300 y 600, según los organizadores, han exigido en Torremolinos el mantenimiento de las Urgencias en el centro de salud de ... San Miguel, en El Calvario.

